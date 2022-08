Rocío Flores, vacaciones con su padre Stories La colaboradora televisiva disfruta de unos días de vacaciones junto a su padre, Antonio David Flores. Y durantes estos días de descanso, padre e hija han protagonizado un posado en el que ambos parecen auténticos modelos. Ella ha compartido la imagen en su Stories y su padre lo ha 'reposteado' añadiendo: "Te amor rubia" junto a los emojis de un corazón azul y una flor.

Carla Barber y su 'extraño' verano Stories Y mientras unos presumen de bronceado, otros están más blancos que nunca. Así lo ha confesado la doctora especializada en medicina estética Carla Barber, que fue madre por primera vez el pasado mayo. "Este verano es el verano menos veranos de mi vida. Estoy blanca. He ido a la playa en dos ocasiones contadas y mis días libres no superan las 3 nochas seguidas. Tengo trabajo que recuperar al haberme reducido horas de curro por mi pequeñito. Aún así, se me está pasando volando: los días son minutos al estar con él.

Anabel Pantoja felicita a Ana Luque Stories A pesar de estar de viaje en Egipto junto a Yulen, la sobrina de Isabel Pantoja no se ha olvidado del cumpleaños de su compañera de 'Supervivientes', Ana Luque. En un Stories y junto a una foto de ambas ha escrito: "Si tuviera que describir qué somos, no existe. Pero sí tú eres única, eres para toda la vida y ojalá te hubiera encontrado antes. Feliz cumpleaños".

Toñi Moreno se recupera en casa Stories La presentadora ya está en casa tras ser operada de la rodilla. El pasado mayo, Toñi revela que tras el embarazo de su hija Lola arrastra un problema de salud. Se quedó sin calcio y tenía problemas hasta para subir las escaleras. De ahí que haya pasado por quirófano para solucionarlo.



Amelia Bono, encantada con el caftán View this post on Instagram A post shared by Amelia Bono (@ameliabono) El caftán se ha convertido en la prenda del verano. Sus colores, su comodidad, su versatilidad (para el día y la noche) han hecho que muchas famosas tengan varios de ellos en su fondo de armario. Entre ellas, Amelia Bono. "Continuando con la serie 'prendas veraniegas', hoy tengo que decir... ¡Viva el caftán!", escribe la empresaria.

Soraya Arnelas prepara nuevo videoclip View this post on Instagram A post shared by SORAYA (@soraya82) La cantante ha escuchado a sus fans y si estos le piden un tema para bailar... aquí lo tienen. "Habemus NUEVO TEMAZO. Me pedisteis bailar... Vamos a Bailar! Y a cantar! Y a saltar! Y a darlo TODO", compartía en sus redes. Y tan emocionada está que ya ha comenzado a grabar del vídeoclip, con un look que ha encantado a sus seguidores.

Roberto Leal y sus vacaciones en el paraíso View this post on Instagram A post shared by Sara Rubio (@sararubio__) El presentador de 'Pasapalabra' y su mujer, la periodista Sara Rubio, están disfrutando de unas vacaciones en las Maldivas, donde se han relajado pero también han hecho esnórquel con tiburones nodriza. "La combinación perfecta: sol, aguas turquesas y el morenassso de la foto", comenta divertida la mujer de Roberto Leal en sus redes.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io