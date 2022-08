El mensaje de Sonsoles Ónega tras dejar Mediaset View this post on Instagram A post shared by Sonsoles Ónega (@sonsolesonega) Un mes ha tenido que pasar para volver a tener noticias de Sonsoles Ónega desde que esta dejara Mediaset prácticamente por sorpresa. La periodista quiso salir sin hacer demasiado ruido y se fue directamente de vacaciones. Ahora ha reaparecido antes de su fichaje por Antena 3 con estas fotos y un enigmático mensaje: "Felicidad, y todo lo demás...", ha escrito, que algunos han interpretado como que lo único que le importa es su bienestar y el de los suyos.

Jorge Blass, vacaciones accidentadas View this post on Instagram A post shared by Jorge Blass (@jorgeblass) El mago Jorge Blass está teniendo un final de vacaciones nada feliz, y es que jugando al fútbol con su hijo ha sufrido una caída y se ha roto el fémur. Un accidente que se suma al que sufrió en 2017 al ser atropellado por un conductor ebrio. Eso sí, ya está todo arreglado y ahora le queda la recuperación. ¿No podría hacer un truquito de los suyos para hacer que el hueso suelde por arte de magia...? ¡Ánimo!

Rafa Nadal luce cuerpazo antes de volver al trabajo View this post on Instagram A post shared by Rafa Nadal (@rafaelnadal) El tenista español más importante de todos los tiempos ha estado en su Mallorca natal unos días, en los que ha aprovechado para desconectar, descansar mucho y cargar pilas, porque lejos de retirarse, como le han aconsejado muchos (incluso su propio padre), confirma con esta foto que jugará en el Masters de Cincinnati.

Laura Escanes sufre una grave picadura Laura Escanes Instagram Pocos sabían que la influencer y pareja de Risto Mejide padecía una gran alergia a las picaduras de avispa, y así es como se le ha puesto el brazo al sufrir una este verano. Ella está acostumbrada, porque le pasa desde pequeña, según ha contado en otros 'stories', pero desde luego impresiona...

Claudia Osborne posa por primera vez con su bebé Claudia Osborne Instagram La hija de Bertín Osborne ha querido mostrar a sus seguidores algo más de su pequeña Micaela desde que naciera el pasado julio, y tras publicar una foto de su manita, ahora ha posado con la pequeña en brazos aunque, eso sí, sin mostrar su carita. ¡Qué tierno!

Tania Medina da un vuelco a su vida View this post on Instagram A post shared by 𝙏𝘼𝙉𝙄𝘼 𝙈𝙀𝘿𝙄𝙉𝘼 (@taniamedinnna) La ex superviviente ha vuelto de Honduras pisando fuerte y con muchos proyectos profesionales, y con estas imágenes tan sexies ha anunciado que su nueva aventura pasa por dedicarse mucho más a la moda. Parece que una firma de lencería está interesada en que les sirva de modelo, y ella está claro que está encantada.

Félix Gómez confiesa el sueño de su vida View this post on Instagram A post shared by Félix Gómez (@felixgomezactor) El actor nos ha hecho reír y llorar en sus series y películas, pero lo que realmente llena al intérprete de 'Las 13 rosas' o 'Herederos' es la agricultura y trabajar la tierra, confesando así que el gran sueño de su vida es tener su propia huerta, y que incluso se está formando para profesionalizarse. Parece que su buen paso por 'MasterChef Celebrity' está dando sus frutos... y nunca mejor dicho.

