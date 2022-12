Si alguien puede decir que la maternidad le ha hecho sufrir mucho, esa es Tamara Gorro: a la colaboradora de televisión le costó un triunfo quedarse embarazada, y tras someterse a tratamientos y tener a su hija mayor, Shaila, por gestación subrogada, el milagro se hizo realidad: "Hace cinco años y nueve meses me cayó un regalo del cielo, fuiste tú, hijo mío. Es imposible describir en pocas palabras lo que siento y lo mucho que haces por mí sin ser consciente. Junto a tu hermana, me hacéis sentir amada y protegida. Me habéis dado esa fuerza necesaria para continuar caminando. Amor de mi vida, tienes bondad, sensibilidad y repartes amor por cada poro de tu piel. No sabes lo mucho que significa para mí ese 'te quiero' diario, ese beso con fuerza mirándome a los ojos. La vida no es fácil, pero te juro que intentaré hacerte el camino llano para que camines tranquilo y feliz. No soy la mamá perfecta, pero sí esa persona que lucha cada día por intentar que no pierdas la sonrisa. Nunca te soltaré de la mano, pequeño. Te amo con toda mi alma mi amor. Qué orgullosa estoy de ti… FELICES CINCO AÑITOS MI VIDA", le ha escrito en sus redes.

Tamara vive también momentos convulsos en lo personal: su matrimonio con Ezequiel Garay ha aterrizado en separación tras muchas subidas y bajadas, algo que a ella le está doliendo mucho, pero ya ha desmentido que haya sido por infidelidades.