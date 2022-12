Jota Peleteiro posa con su nueva ilusión tras divorciarse de Jessica Bueno

View this post on Instagram

El colaborador de televisión ha querido rendir homenaje a su progenitora a través de unas tiernas imágenes de su infancia. "n año más sin ti, mamita querida. Y cuando creo que he asumido tu pérdida, cualquier detalle me recuerda a ti y las lágrimas vuelven. Pero son lágrimas de felicidad al recordar lo que vivimos. ¡Qué suerte he tenido en tenerte como madre! Ojalá algún día pueda llegar a ser la mitad de lo que tú fuiste. Cada día tus consejos y enseñanzas tienen más sentido. Te amo. Y siempre estás en mi mente y corazón. Ahí sigues viva. Que dios te bendiga y te dé luz siempre para ti, para mi papá y mis hermanos, Alejandro y María C. Cuidaros. Te amo.", han sido las palabras del periodista.