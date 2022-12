La periodista gallega ha compartido en redes sociales con todos sus seguidores los resultados de su última revisión oncológica, unos resultados que son óptimos y por los que ella señala que le ha tocado la lotería. Y es que, no hay mejor noticia para una persona que ha superado un cáncer de colon que los resultados médicos a los que se tiene que someter periódicamente sean favorables.

Julia Otero anunció en su programa de Onda Cero, 'Julia en la Onda', que padecía cáncer de colon a principios de 2021. En ese momento, la gallega también informó sobre su decisión de retirarse temporalmente para someterse al tratamiento oncológico que le correspondía para hacer frente a la enfermedad. Tal y como hizo en su momento Ana Rosa Quintana, que también se retiró este 2022 para luchar contra un cáncer que ya ha superado y por el que también tiene que estar sometiéndose a revisiones.

Aunque a finales de 2021, Julia Otero desveló que había vencido el cáncer de colon, la gallega también anunció que a partir de entonces, y durante 4 o 5 años, tenía que hacerse revisiones trimestrales para ver si todo iba por buen camino. Este jueves, la periodista ha recibido las pruebas oncológicas trimestrales y ha anunciado con una imagen desde la mesa de la redacción de su programa de radio que el control trimestral ha salido bien. "Hoy, no, pero ayer me tocó la lotería. Mi control trimestral salió bien. En Marzo, el próximo.Mi cariño y apoyo a todos los enfermos oncológicos que están en el proceso de curación. No es fácil vivir con esa espada de Damocles, pero se puede. Claro que se puede.Un abrazo a todos. Que la Navidad sea amable, grata y generosa", escribía la periodista feliz desde la redacción.