Dicen que cada año hay que empezarlo con deseos y nuevas metas mientras dejamos los malos rollos atrás, y Anita Matamoros ha empezado el 2023 por un 'goal' muy fácil: un cambio de look RADICAL. La joven influencer ha hecho de su pelo rubio casi su seña de identidad, y aunque ha pasado por varios cambios de look (como cuando se pasó momentáneamente al rosa o cortó su flequillo), no lo había perdido nunca... hasta ahora, que ha dicho adiós a su melena de oro para convertirla ¡en una cascada color chocolate! Quizá te interese conocer todos los detallas sobre uno de los productos capilares más virales, Olaplex 3, y cómo usarlo.



Así es: la hija de Makoke, con la que a veces parecían gemelas, ha decidido alejarse del look de su madre y su característico rubio para entrar en una nueva etapa capilar, un tono marrón chocolate con el que está muy feliz: "Ahora soy una mujer adulta, me encanta tener 17 personalidades y esta es una de ellas", ha anunciado en un post de Instagram en el que ya cuenta con miles de 'likes' y muchos comentarios en los que le han dicho que le favorece mucho. Sin duda es un gran cambio para ella, y te lo enseñamos un poquito más abajo. ¿Qué te parece?

El cambio de look de Anita Matamoros nos ha llamado mucho la atención, pero no es la única novedad entre las redes de nuestros famosos este jueves: el presentador Dani Mateo sigue sin poder ir a trabajar por estar enfermo, y ha contado cómo se encuentra; a Víctor Sandoval le han hecho un curioso regalo sexual y Tamara Falcó ha mostrado los detalles de su reciente y romántico viaje a Praga con Íñigo Onieva en un vídeo mientras Bizarrap sigue cosechando éxitos con su tema junto a Shakira.

