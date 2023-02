La vida de Laura Escanes ha dado un vuelco de 180º grados. La joven se encuentra feliz con su nueva relación con el cantante andaluz Álvaro de Luna y poco a poco va mostrando un poquito más de lo enamorada que está del joven. Si hace dos semanas se embarcaban en un romántico viaje a Maldivas, ahora se han escapado a la nieve, donde Álvaro ha dado un concierto. Esta era la primera vez -que nosotros sepamos- que Laura escucha la canción que Álvaro de Luna escribió para ella y no ha podido evitar subir un vídeo en el que tararea la canción de su chico, muy emocionada. "Yo no sé si esto se puede superar…pero estar en #Nevalia2023 y que canten esta canción…", escribe la joven junto al vídeo.

"Te vi bailando en el medio de la pista

Haciendo magia como un ilusionista

Quiero acercarme y bailar contigo

Aquí no hay cámaras ni testigos

Toda la noche hablando al oído

Sin nadie que nos pueda escuchar

Fui buscando tu nombre

Por cada esquina de esta ciudad

Y aunque a veces me escondes

Yo sé que lo nuestro es real

Somos tú y yo

Aquí no importa nadie más

Fui buscando tu nombre

Ojalá te quieras quedar, mh-mh-mh

Ojalá te quieras quedar, yeah

Ojalá te quieras quedar

Fui buscando tu nombre

Por cada esquina de esta ciudad

Y aunque a veces me escondes

Yo sé que lo nuestro es real

Fui buscando tu nombre

Por cada esquina de esta ciudad

Y aunque a veces me escondes

Yo sé que lo nuestro es real

Somos tú y yo

Aquí no importa nadie más

Fui buscando tu nombre

Ojalá te quieras quedar, mh-mh-mh"