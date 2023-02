Ser madre y trabajadora no siempre es compatible, y si no que se lo digan a Carla Barber: la doctora estética tenía un viaje de trabajo estos días, que han coincidido con un momento muy especial de su hijo Bastian: ha empezado a gatear a sus 9 meses y medio de vida... y ella lo ha perdido por el trabajo. Emocionada y feliz por el pequeño, también ha mostrado que se le queda una espinita en el corazón: "Me muero. Lloro sola en el ave", ha confesado en la conversación con su madre, que al menos le hacía llegar el momento a través de un vídeo.