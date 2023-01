Albert Barranco ha visitado Cádiz este domingo para apoyar a su novia, Tania Deniz, nominada esta semana en Pesadilla en el paraíso. Una sorpresa que no se quedaba solo en una visita exprés como el resto de semanas sino que el joven se mantendrá en la granja, junto a Maite Galdeano, hasta el próximo jueves prometiendo dar un aire diferente a la convivencia de la granja que en apenas cuatro semanas ya se ha enquistado, gastando incluso las energías de María José Galera, que acaba de llegar.

Por primera vez hemos podido ver a la pareja junta frente a las cámaras mostrando el cariño que se tienen a pesar de los pocos meses que llevan de relación, algo que el propio ex concursante de Supervivientes confesaba a Tania y es que el influencer ha tenido unas palabras de amor a su novia que han sorprendido a todos, incluso a la propia Tania.

Telecinco

Después de fundirse en un emotivo beso nada más llegar, Albert Barranco se ponía cariñoso con ella y le confesaba que, aunque llevan apenas unos meses de relación, ya lo quiere "todo con ella". "Yo me enamoré de ella muy pronto y en el momento en el que entró aquí tuve mucho miedo", aseguraba Albert y es que su mayor miedo es que los sentimientos de alguno de los dos cambie pues cuando él salió de 'Supervivientes', a pesar de estar constantemente acordándose de su ex, no sintió lo mismo al verla, algo que no le ha ocurrido con Tania, ni a ella.

Así, Albert ha aprovechado el momento para dedicarle unas bonitas palabras a su chica: "Nunca pensé que me fuera a pillar de ti, quise salir corriendo porque no era normal en mi y espero que te vengas conmigo a vivir pronto, que te quiero muchísimo". Algo que Tania le ha contestado: "aquí me he dado cuenta de que te echo más de menos de lo que pensaba".