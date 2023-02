Olga Moreno y Agustín Etienne se reúnen con Jorge Pérez

La vida de Olga Moreno, ex de Antonio David, en imágenes

Jorge Pérez volvía a la televisión dos meses y medio después de su última aparición púbica en 'Fiesta'. El colaborador de televisión ha escogido el estreno de Paz Padilla en 'Déjate querer' para romper su silencio tras los que califica como los meses más oscuros de su vida. Tras casi tres meses en silencio Jorge Pérez ha querido dar su versión sobre su supuesto affaire con Alba Carrillo. El ganador de 'Supervivientes 2020' también aprovechó su paso por el programa para anunciar su vuelta al trabajo con el estreno de la nueva edición 'Supervivientes' de la que ya conocemos a la mayoría de los concursantes. Lo cierto es que parece que Jorge está volviendo poco a poco a retomar todos su compromisos y ha aprovechado la estancia de su gran amiga Olga Moreno para reunirse con ella en Madrid. Quizás puede que Olga sea compañera también de Jorge en plató.

Jorge Pérez y Olga Moreno vuelven a presumir de su buena relación que se fraguó en los platós de Mediaset. Cabe recordar que ambos se han coronado como ganadores de 'Supervivientes'. La ex de Antonio David Flores en la edición celebrada en 2021 y el ex Guardia Civil el año 2020. Edición en el que el colaborador de televisión inició una bonita amistad con Rocío Flores, que aunque parece que ya no es tan intensa como antes se mantiene. Además, ambos comparten representante pues la pareja de Olga, Agustín Etienne se encarga de representar a los dos.