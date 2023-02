José María Aznar ha congregado en el centro de Madrid a todo tipo de caras conocidas. El lugar escogido para la cena, una de las salas del Teatro Real dedicadas a realizar eventos de todo tipo, es uno de los favoritos del exlíder del PP que frecuenta en multitud de ocasiones acompañado de su mujer, Ana Botella, para disfrutar de los estrenos de la ópera.

En total, 200 invitados han acudido al Teatro Real donde disfrutaron de una cena durante una hora en la que la política fue el eje vertebrador. "La política va a estar presentes, somos todos políticos o ex políticos", explicaba Isabel Tocino, ex ministra, en la entrada. Aznar y sus invitados pudieron disfrutar de una elegante cena en la que no faltaron los regalos y los emotivos discursos, tanto de algunos allegados del homenajeado como del protagonista de la noche.

El ex presidente acudía de la mano de su mujer, Ana Botella, organizadora del evento multitudinario, quien confesaba que este tipo de reuniones nunca son fáciles y es que muchos de los asistentes tienen aún agendas muy apretadas.