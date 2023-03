View this post on Instagram

Kiki Morente tiene una estrella que le guía en su vida. No es un astro que brille con luz propia en el firmamento, él la tiene mucho más cerca, porque su estrella no es otra que hermana mayor, la cantante Estrella Morente. "Mi Estrella", escribía Kiki junto a una preciosa instantánea en la que besa a su hermana en la frente. Una imagen tan tierna, que ni su madre ha podido resistirse a comentarla. "A veces no me creo que yo he parido a estas dos bellezas con cabeza de león cuanto os quiero mis leones favoritos", escribe Aurora Carbonell.