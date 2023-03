La relación del presentador y humorista David Broncano con su chica, la actriz Silvia Alonso, es una de las más discretas del panorama de 'celebrities', pero lo cierto es que llevan saliendo ya casi dos años, y en alguna ocasión se han dejado ver compartiendo planes juntos, por lo que cada vez están más a gusto mostrando su noviazgo públicamente. De hecho, este 1 de marzo Silvia pasó por el programa de él, 'La resistencia', donde dejaron clara una gran complicidad nada más empezar, y a pesar de que ella estaba algo nerviosa, David consiguió romper el hielo con un par de chascarrillos, aunque lo que no esperábamos era que airearan su vida sexual.

El humorista bromeó en el principio del programa con un asistente del público, al que explicó que todo el mundo estaba expectante porque sabían que son pareja. Él no se lo creía, y Silvia lo confirmó de la manera más basta que encontró: "que sí, que me come el coño", dijo con mucho humor, levantando las risas y el aplauso unánime del público.

Movistar+

A pesar de ser novios, Silvia no tuvo un trato especial: acudió a presentar su nuevo proyecto, la película 'Eres tú', y se sometió a las preguntas clásicas del programa: el dinero y las relaciones sexuales, preguntas a las que se han sometido otros visitantes como Belén Esteban, Pilar Rubio, Aitana, Lorena Castell, David Bustamante y hasta María Teresa Campos. Sobre lo primero, Silvia fue más comedida y no dio cifra: "Podría dar una entrada de un piso si no fuese porque estoy en el paro. Evidentemente, no tengo tanto como tú, porque claro, yo ahora sé cosas", dejó caer a David; y sobre la pregunta del sexo, tampoco tuvo mucho reparo: "Esta semana la verdad es que... bueno, ayer se compensó. Pero ha habido mucha enfermedad, mucha gastroenteritis", dijo ella. "Mucha gripe y problemas estomacales, habría sido una escabechina", confirmó Broncano.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tomad, sucios morbosos, las preguntas clásicas pic.twitter.com/xAyYw2OuAO — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 1, 2023

Sin duda, ambos demostraron que están muy unidos. Tanto, que Silvia quiso llevarle un regalo: un cuadro pintado por ella misma basado en una foto muy especial, en la que aparecían disfrazados. A Broncano le dio mucha vergüenza: "Esto es gravísimo, esto no se puede enseñar. Una cosa es que normalicemos las movidas, pero otra son cosas privadas. Estás loca. Me da pudor". Sin embargo, finalmente pasó por el aro y dejó a su novia hacer lo que quisiera, y acabó poniéndolo en la mesa del presentador.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Pues si llevamos 87 programas esta temporada, calculo que ese dibujo to wapo se va a quedar ahí casi 70 programas más. @Silvinha_ac pic.twitter.com/di4kmW2WhO — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 1, 2023

Silvia y David empezaron a salir en 2021, después de que él rompiera su relación con la tenista Paula Badosa a finales de 2020 (que después empezó a salir con el modelo Juan Betancourt). Desde entonces, hemos podido ver a Silvia en varias ocasiones en el programa.