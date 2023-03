Carlota Corredera se podría decir sin margen de error que es una mujer exitosa en la vida, y es que ha conseguido muchas metas importantes como ser directiva de 'Sálvame', convertirse en una de las presentadoras de más renombre de España gracias a Mediaset, ha escrito dos libros, dejó a todos boquiabiertos con su dieta (con la que perdió más de 60 kilos)... pero en lo personal también se considera una mujer afortunada, porque ha sido madre de una preciosa niña llamada Alba, y también ha conseguido metas personales de las que está muy orgullosa, como la que ha celebrado este 28 de marzo.

Se trata de una fecha muy especial para Carlota, y es que fue el día en el que, hace ya nada menos que 9 años, decidió cambiar completamente de vida y apostar por su salud al tomar la iniciativa de dejar de fumar. Desde aquel 28 de marzo de 2014, la vida de Carlota dio un vuelco, y tras dejar 'el vicio', todo fue a mejor: se quedó embarazada, tuvo a su hija y los éxitos en Telecinco se sucedían. Ahora, con trabajos esporádicos en la tele tras dejar 'Sálvame', explota su faceta de influencer, escritora y presentadora de actos y charlas sobre maternidad o feminismo.

El hito de Carlota, que ha celebrado con una bonita foto desde sus queridas playas gallegas, no es lo único que hemos visto entre las nuevas publicaciones de nuestros famosos este martes: Marta Riesco ha decidido desconectar por completo con unos días de relax tras enterarse de su despido en su empresa; la ex concursante de 'La isla de las tentaciones 6' Laura Boado ha encontrado trabajo nuevo ¡en 'First Dates'!; Boris Izaguirre ha compartido su foto más romántica' con su amigo Gonzalo Miró, y todo ello con la cantante Ana Mena confesando cómo está tras el lanzamiento de su nuevo disco.

