Canales Rivera dejaba claro hace sólo unas semanas que su relación con Isabel Márquez estaba más que acabada después de que salieran a la luz unas imágenes de él pasándoselo muy bien con una chica desconocida en una fiesta, y para acallar rumores, no le quedaba más remedio que contar la verdad: "Mi relación no está activa desde hace muchos más días. No vivo ya en pareja", explicaba asegurando que está en una situación de "libertad absoluta". Sin embargo, quizá esa libertad ya no sea tanta, y es que, a juzgar por sus últimas palabras en las redes sociales, el amor podría haber llamado de nuevo a su puerta.

El torero es un hombre de lo más enamoradizo, y no sería raro que ya bebiera los vientos por otra mujer. Aún así, nos han sorprendido mucho las palabras que ha elegido para publicar un post en Instagram, que añade nuevas dudas sobre su situación sentimental y sobre si se está viendo con alguna mujer de forma más seria: "Una cosa me queda clara: es que también se puede amar en silencio, extrañar sin gritar, enamorarte sin contarlo y ser feliz sin publicarlo". ¿Quiere decir esto que vuelve a tener ilusión puesta en el amor?

Hay que recordar que José Antonio no es hombre de una sola mujer, y es que tras 12 años con María del Carmen Fernández, en 2016 ponían fin a su matrimonio, y con Isabel Márquez, su última pareja, rompió y volvió en varias ocasiones en los 3 años en los que han estado juntos, incluyendo la famosa deslealtad de él con Cynthia Martínez cuando no llevaba ni un año con Isabel.

Esto, sin embargo, no ha sido lo único que hemos visto entre las redes sociales de nuestros famosos este 10 de abril, Lunes de Pascua, y es que tras la Semana Santa algunos han vuelto a las rutina de lo más activos, como Paula Echevarría, que ha recordado el día de su parto cuando su pequeño Miki cumple 2 añitos; Laura Sánchez ha lucido sin tapujos pelo completamente canoso; Ana Milán ha revelado detalles de su escapada y Toni Acosta ha presumido de amistad con la humorista Silvia Abril.

