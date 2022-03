La pareja podría darse una nueva oportunidad dos meses después de romper, según fuentes cercanas a ellos

Jason Momoa y Lisa Bonet rompieron el pasado mes de enero, y fue una de las noticias que sacudió el mundo del corazón y también de la industria del cine: la pareja de actores llevaba junta 17 años, y en un abrir y cerrar de ojos, casi de un día para otro, nos enteramos de que había decidido poner fin a su relación como la conocíamos. Ninguno de los dos quiso hablar de ruptura 'per se', pero el actor de 'Aquaman' fue muy claro: tras la pandemia, su relación "no ha sido una excepción a los tiempos de transformación" que todos hemos vivido, y su amor ha evolucionado hacia otros derroteros, aunque seguirían "juntos" por el bien de la familia y de sus hijos.

Ahora, sin embargo, ni 2 meses después de conocerse la noticia, los medios estadounidenses apuntan a un acercamiento entre los dos, y estarían trabajando en su matrimonio para volver a tener lo que tenían antes, aprendiendo para no caer en los mismo errores: "Es mucho lo que han invertido el uno en el otro, y no quieren tirar la toalla tan fácilmente", han dicho fuentes cercanas a la familia a Hollywood Life.

Los motivos que les separaron fueron varios, pero dos estuvieron claros desde el principio: sus diferencias de opinión sobre la pandemia y la utilidad de las vacunas, pero también otros problemas de carácter más personal, como la gran cantidad de trabajo que obliga a Jason a viajar continuamente por el mundo, algo a lo que no está dispuesta a sumarse Lisa: "Hace unos años, Jason no encontraba trabajo y ahora su carrera está floreciendo. Quiere trabajar tanto como pueda", afirmaban a People. Algo comprensible si entendemos que entre 'Juego de Tronos' y 'La Liga de la Justicia' (a partir de la cual su carrera despegó meteóricamente) rozó la bancarrota y lo pasó realmente mal... pero Lisa sólo quiere tener una vida tranquila en Los Ángeles.

Fue entonces cuando, hablando de esa separación, ambos dejaron caer que esa 'evolución dispar' en sus prioridades personales les había distanciado mucho, pero está claro que el amor está siendo más fuerte y que podrían volver a ser los que eran: de hecho, hace sólo unos días, Jason acompañó a la hija de ella, Zoe Kravitz, al estreno de 'Batman', donde ella es co-protagonista y donde demostraron que, a pesar de no compartir sangre y de que Lisa y él están separados, siguen teniendo muy buena relación. Al fin y al cabo, él la ha visto crecer de niña a mujer y también como actriz.

Por su parte, Jason ahora mismo está en la cresta de la ola: hace semanas estrenaba 'Dune', uno de los filmes más esperados y aclamados, y tiene pendientes varios más, y es que Jason, a pesar de su tamaño, es como una hormiga: no para de trabajar por si la ola desciende, rompe en la orilla antes de lo previsto y lleguen las vacas flacas de nuevo. En Hollywood nunca se sabe.

