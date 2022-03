Pablo Motos desvela que ha recibido amenazas de muerte. Después del 'bofetón' de su amigo, Will Smith, a Chris Rock en los Oscar, todo el mundo quería conocer la opinión del presentador de 'El Hormiguero' que mantiene una excelente relación con el actor de Hollywood. Pablo era consciente de la expectación y quiso hablar con su audiencia del incidente que ha dado la vuelta al mundo, ha provocado múltiples reacciones y que, incluso, ha tenido consecuencias para él.

En el vídeo de la parte superior, recogemos las palabras de Pablo Motos sobre el incidente de Will Smith, que ya ha pedido perdón a través de las redes sociales. A raíz del incidente, el presentador desvela que todo el mundo ha querido conocer su opinión y que incluso ha recibido amenazas de muerte. ¡Dale al play y descubre todo lo que el alma de 'El Hormiguero' ha explicado sobre su buen amigo!

"No se habla de otra cosa en el planeta, de eso, y de lo que diré yo. Parezco el representante de Will en la tierra. Esta mañana me he levantado y me han llamado de radios, de televisiones para preguntarme si había hablado con él y si quería hacer declaraciones. También me han amenazado de muerte...", revelaba Pablo Motos. El presentador reconocía que ha sentido "un mal rollo tremendo" al ver las imágenes.

"Es un tema delicado y entiendo que soy amigo de él. Si tú ves el chiste no es para tanto, pero desconocemos los detalles. Si entre él y Chris Rock había tensiones que parece ser que sí, el nivel de sufrimiento de su mujer y cómo afecta a su vida en pareja. Si le puede afectar, lo alterado que puedes estar en una noche en la que después de una carrera puedes ganar un Oscar", explicaba.

Pablo tiene claro que el mercado de Hollywood le hará pagar caro a Will Smith su acción y, aunque defendió a su amigo que, tras la ceremonia continuó con la celebración arropado por su familia, reconoció que se había pasado 'tres pueblos'. "Es una arrebato, es una cagada, y cuando te das cuenta ya no tienes remedio. Es probablemente una de las personas más especiales que he conocido en mi vida, no es violenta, y además de un talento incuestionable y tiene un corazón de oro que seguramente le traicionó anoche" , dijo.

