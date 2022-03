Alec e Hilaria Baldwin están de enhorabuena. La pareja ha dejado completamente sorprendidos a sus seguidores al confirmar que están esperando su séptimo bebé. Sin duda, una gran noticia para el actor que llega después de haber vivido su año más complicado tras haber matado por accidente a la directora de fotografía de la película que estaban rodando. Ahora, han querido compartir a través de sus redes sociales la feliz noticia que ha conseguido hacer que vuelva a sonreír.

"Después de muchos altibajos en los últimos años, tenemos un altibajo emocionante y una gran sorpresa: se viene otro Baldwinito este otoño", han anunciado junto a un vídeo en el que se ve cómo la pareja se lo está comunicando al resto de sus hijos. Lo cierto es que esta noticia ha sido del todo inesperada, y es que hace tan solo un año ambos daban la bienvenida a su sexto hijo.



La pareja ha mostrado así la felicidad que siente después de haber vivido uno de los momentos más duros de su vida. "Estábamos bastantes seguros de que nuestra familia estaba completa y estamos más que felices con esta sorpresa", ha indicado mostrando la ilusión que le hizo al resto de su hijos saber que pronto serán uno más en casa. "Nuestro nuevo bebé es un punto muy brillante en nuestras vidas. Una bendición y un regalo en tiempos tan inciertos".

Lo cierto es que, aunque este será el séptimo hijo del actor con Hilaria, Alec Baldwin tiene uno más de su anterior relación con la actriz Kim Basinger, por lo que para él este será su octavo hijo. Una noticia con el que ambos se han mostrado muy felices y que supondrá todo un reto para ellos pese a todas las comodidades con las que cuentan y con la que se suman a otros famosos con numerosos hijos como Angelina Jolie o Verdeliss, que ha dado la bienvenida a su octavo hijo hace poco.

