Cristiano Ronaldo está atravesando uno de los peores momentos de su vida. Después de anunciar el fallecimiento de uno de sus gemelos, Georgina Rodríguez y el futbolista se han aislado durante unos días intentando superar el gran golpe. Pero apenas unos días después, el futbolista del Manchester United ha regresado al terreno de juego. Su equipo se enfrentaba al Arsenal FC y en el minuto 33 el portugués conseguía marcar su primer gol en el Emirates Stadium de Londres tras el fallecimiento de su bebé. Un gol que dedicó señalando al cielo con su dedo índice, emocionando a toda la grada recordando a su pequeño.

Este era el primer gesto que el luso tenía hacía su pequeño desde que regresara al campo, pero no el primero de las aficiones, y es que el minuto 7, en homenaje al dorsal que luce el portugués en la espalda, se ha convertido en el momento que deja a todos los estadios con las emociones a flor de piel. Toda la afición se vuelca en mostrarle su más absoluto apoyo debido a los duros momentos que está atravesando la familia.

Getty Images

En esta ocasión, al llegar el cronómetro al minuto 7 del partido, la afición le dedicó una ovación cerrada que puso los pelos de punta a todos los asistentes debido a la carga de la emoción que esto supone. Aunque no fue el primer homenaje que Cristiano recibe en el terreno de juego, y es que, en el primer partido que disputó tras su vuelta, Anfield se volcó cantando su himno 'You'll never walk alone' (Nunca caminarás solo), en apoyo al jugador. Un gesto que el portugués confesó que "nunca olvidaré".

