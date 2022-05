Camila Rojas llega a nuestra producción como una estrella, rodeada de misterio y encanto. La diva colombiana a la que muchos hemos descubierto gracias a 'Pasión de Gavilanes 2', dando vida a Muriel Caballero, ha estado unos días en España promocionando la telenovela de Telecinco y, de paso, asistiendo a los Premios Platino junto a otros actores latinoamericanos como Carlos Torres. Bella, cercana y muy profesional, accedió a hablar de su trabajo y de su vida.

Bienvenida, Camila. ¿Qué tal ha sido el recibimiento en España?

Muy bueno, estoy feliz de estar aquí. He visitado el país en ocasiones anteriores: Madrid, Barcelona o Toledo, pero siempre ha sido de turismo.

Has estado en los Premios Platino…

¡Sí!, ha sido emocionante.

¿Te gustaría trabajar en nuestro país?

Me encantaría… Adoro los trabajos que se hacen aquí, la calidad y creatividad.

¿Con alguien en concreto?

Pues con Jesús Colmenar, productor de 'La casa de papel'.

¿Te ves interpretando un personaje protagonista?

O secundario, que muchas veces dan mucho más juego.

A continuación vas a Grecia.

También voy allí a promocionar la serie, luego vuelvo a España y ya me regreso a México.

Aquí la telenovela está teniendo un seguimiento irregular.

Eso me dijeron, y creo que es por una cuestión de programación. Ahora, con las plataformas, consumimos televisión de otra manera, no podemos esperar a que pase una semana para ver el siguiente capítulo de la ficción que seguimos.

¿Novelas latinas o novelas turcas, que ahora están tan de moda?

Las dos me gustan. Como dicen en mi país, en la variedad está el placer. ¿Por qué no probar y atreverse a todo?

Supongo que los fans tendrán ganas de ver qué le pasa a Muriel Caballero.

Claro, a ella y a su historia de amor con Juan David Reyes (Bernardo Flores, convertido casi en un 'sex symbol'), pero no puedo revelar nada, sólo que le van a pasar muchas cosas.

¿Te pareces a ella?

Ambas somos mujeres guerreras, luchadoras y apasionadas.

¿Cómo te quedaste cuando te dijeron que ibas a participar en una producción de estas características?

¡Imagínate!, esto es un sueño hecho realidad. Lo veía difícil y no pensé que me seleccionarían para un proyecto tan importante. En su día hice el casting y me olvidé. Dos meses después me llamaron para avisarme de que el personaje era mío. Me quedé tan en 'shock' que no se lo conté a nadie hasta pasado un tiempo.

"De la primera temporada de la serie, me encantaba el personaje de Juan Alfonso Baptista, 'Gato'. Era fan"

¿Veías la primera temporada? Eras una niña entonces.

¡Claro que la veía! Apenas era una cría (ahora tiene 31 años) cuando la seguía, y me encantaba el personaje de Juan Alfonso Baptista, 'Gato'. Era fan.

Eres actriz, bailarina, gimnasta. ¿En tu familia alguien se dedicaba a esto?

Nadie, yo soy la única, pero todos me animaron cuando vieron que la actuación era mi pasión. Antes intenté estudiar en varias academias británicas, pero lamentablemente no me cogieron.

Una pena, pero supongo que eso dio pie a que te dedicaras a la interpretación.

Me quedé a estudiar inglés, entre Londres y Cambridge. Mi idea era volver a Bogotá (ella nació en Cúcuta) a estudiar Comunicación Social, pero mi madre me animó a que me quedara. Luego di el salto a Los Ángeles (EE UU), donde empecé a formarme, y de ahí me llamaron de México, donde he trabajado ya en unas cuantas telenovelas.

"Soy reservada con mi vida privada"

Tienes muchos seguidores pero, ¿hay alguien especial en tu vida?

Sí, pero prefiero no decir quién es él, soy reservada con mi vida privada.

Al menos dime si vivís juntos.

No, cada uno está por su lado.

Porque tienes fijada tu residencia…

En México, es mi base de operaciones.

De allí es precisamente uno de tus próximos proyectos profesionales.

Eso es, voy a participar en un 'biopic' sobre Vicente Fernández (la fallecida leyenda mexicana, conocido también como el Sinatra de las rancheras), interpretando a su mánager. Fíjate que crecí escuchando su música. Además, voy a grabar con el canal Starz de Disney+. Seré la guerrera Gema en 'Julio Verne', una ficción en la que coincido con Óscar Jaenada, un actor inmenso, te lo crees en todo lo que hace, ya sea de Cantinflas u otro personaje.

Volviendo al tema del novio. ¿Has pensado en casarte?

Bueno, no lo tengo claro. A los 18 años sí que estuve a punto de casarme, pero la vida me llevó por otro camino.

¿Quieres tener niños?

Soy más niñera de mascotas (risas).

¿Y qué tiene que tener un hombre para conquistarte?

Ser súperinteligente y detallista, pero detallista de enamorar con pequeñas cosas, nada extravagante. En lo pequeño está lo bonito y lo profundo.

Dicen que el último emoji o gif que han enviado te define.

El mío es un corazón blanco.

