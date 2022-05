La novena edición de los Premios Platino, que premia lo mejor de la industria audiovisual iberoamericana y que tuvo lugar este pasado domingo en Ifema Madrid, contó con la presencia de numerosos rostros del panorama televisivo latinoamericano, además de conocidos artistas españoles. Exitosos actores y actrices que llenan nuestras pantallas hoy en día y en el pasado, como Carolina Ramírez y Carlos Torres -los populares Yeimy y Charlie de La reina del flow- o Cecilia Suárez, la protagonista de La casa de las flores, estuvieron presentes durante la gala.

La actriz argentina Lali Espósito (Sky Rojo, Netflix), que ha cambiado su look rubio por el moreno, se encargó de presentar el evento junto al español Miguel Ángel Muñoz (Amar es para siempre). También pasaron por la alfombra roja la colombiana Carolina Gaitán (Sin senos, sí hay paraíso), espectacular con un vestido negro muy escotado; los mexicanos Alejandro Nones (¿Quién mató a Sara?, Netflix) y Alejandro Speitzer, que acudió con su novia Shannon y lució una original camisa satinada muy estampada con tonos rosas y amarillos; y la argentina China Suárez, ex de Benjamín Vicuña, que causó sensación con un glamuroso vestido negro formado por una gran falda de vuelo y tul.

Juan Naharro Gimenez Getty Images

Juan Naharro Gimenez Getty Images

Juan Naharro Gimenez Getty Images

Entre los asistentes, tampoco faltó la presencia de Esmeralda Pimentel, que pronto protagonizará una nueva serie junto a William Levy que se grabará en Madrid, entre otras ciudades; la cantante y actriz mexicana Belinda; una impresionante Camila Rojas (Pasión de gavilanes) que deslumbró con su impresionante vestido de color rojo; y el argentino Chino Darín, que competía en la categoría de Mejor Interpretación Masculina por El reino, aunque no logró el premio.

Aldara Zarraoa Getty Images

Juan Naharro Gimenez Getty Images

Premiados

Los premios más importantes de la gala fueron a parar a la película española El buen patrón, de Fernando León de Aranoa (Mejor director, guion, actor masculino y actor femenino). La española Carmen Maura se llevó el Premio Platino de Honor. El chileno Alfredo Castro logró el galardón a Mejor interpretación masculina de reparto por Karnawal, y Aitana Sánchez Gijón, el correspondiente a la interpretación femenina de reparto por Madres paralelas.

La producción del otro lado del Atlántico que más galardones cosechó fue El reino, de Argentina: mejor teleserie cinematográfica iberoamericana, interpretación masculina de reparto en teleserie (Joaquín Furriel) y mejor creador.

