Kerem Bürsin ha publicado una rara foto de su infancia, aunque no es muy dado a hablar de su vida privada

El actor turco cumplió su sueño de conocer a Antonio Banderas y se hicieron amigos: estuvieron juntos en la Semana Santa de Málaga

Kerem Bürsin no para de ganarse a sus fans, y sabe muy bien como hacerlo. El actor turco, de 34 años, y protagonista de exitosas series como 'Love is in the air', ha publicado una imagen en la que está irreconocible... y tanto, ya que la foto puede tener ¡como 30 años! Se trata de una tierna fotografía de él de cuando era pequeño, en la que aparece de lo más risueño junto a su madre. Una estampa, sin duda, de lo más rara, ya que Bürsin no es muy dado a hablar sobre su vida privada, pero quiso publicarla para felicitarle a su progenitora el Día de la Madre, que en muchos países, como Turquía o EEUU, se celebra el segundo domingo de mayo.

"¡Te quiero! ¡Feliz día de la madre y, en serio, gracias, gracias por todo!", ha escrito Kerem. que ha demostrado estar muy orgulloso de ella en más de una ocasión, y en especial las pocas veces que ha hablado de su familia en algún medio. "Estoy orgulloso de mi madre. Poder ayudar a los demás y hacerles la vida más fácil es uno de los valores más importantes. También nos lo inculcó", dijo en una entrevista en 2015, que añadió una bonita anécdota de su infancia: "Nos llevó a Kosovo durante la guerra para que nos diésemos cuenta de que la vida no solo es la vida que vivimos".

Precisamente su relación con su madre y con su hermana, Melis, fue fundamental en su infancia: por la profesión de su padre, que trabajaba en una empresa petrolera, la familia debía viajar mucho, lo que dificultó a Kerem tener un grupo de amigos. Con los años, eso cambió, ya que el joven, cuando decidió dedicarse a la actuación, tomó la decisión de volver a Turquía y asentarse para buscarse la vida. Y, desde luego, no le ha ido nada mal.

