Elton John ha reaparecido preocupando a todos sus seguidores. El cantante de 75 años ha sido visto llegando al aeropuerto de Leipzig tras realizar un espectáculo sentado en una silla de ruedas. Sin duda, una imagen que ha hecho saltar todas las alarmas sobre su estado de salud, aunque de momento él no ha realizado ninguna aclaración sobre el motivo por el que tuvo que necesitar esta ayuda para poder desplazarse después de dar una actuación.

De esta forma, el artista llegaba vestido con un chándal azul. A pesar de que bajó de las escaleras del avión por su propio pie, al llegar en coche a su destino él mismo decidió desplazarse para sentarse en una silla de ruedas caminando con cierta dificultad. Sin duda, una imagen que ha causado una gran preocupación pero que no es la primera vez que vemos en él.

Gtres

Lo cierto es que Elton John ya ha tenido que ir en silla de ruedas en más ocasiones. En 2019 ya se pudo ver una imagen de él en esta situación y en ese momento tampoco quiso dar detalles sobre lo sucedido, aunque sí que aclaró que se trataba a que había tenido una lesión en la pierna. Tiempo después de verle en esta situación, en 2021, el artista volvía reaparecer en silla de ruedas reconociendo que había sufrido una caída con la que se había lesionado la cadera, por lo que tendría que ser operado de urgencia para recuperarse. Un problema por el que tuvo que aplazar su gira y que parece no estar del todo controlado.

Ahora, cuando parecía que ya se encontraba mejor, y después de haber sido uno de los famosos en dar positivos en coronavirus, Elton John vuelve a aparecer necesitando esta ayuda para desplazarse. Una imagen que preocupa y que se produce unos días antes de que actúe junto a otros artistas en el concierto 'Fiesta Platino en el Palacio' para la reina Isabel II que quiere celebrar su Jubileo de Platino por todo lo alto.

Gtres

De momento, esta situación parece que no impedirá que el cantante actúe junto a otros artistas como George Ezra, Alicia Keys o Diana Ross en este evento tan especial que tendrá lugar el 4 de junio en el Palacio de Buckingham.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io