Alessandro Lequio ha enamorado a sus seguidores en redes sociales. El conde se encuentra empezando sus vacaciones de verano como colaborador del Programa de Ana Rosa, en el que ha confesado que echa mucho de menos a la presentadora, tras los meses que lleva de baja por su tratamiento de cáncer. Unas vacaciones que el italiano está pasando en familia con su mujer María Palacios con quien lleva más de 20 años de amor y su hija, Ginevra Ena, de quien se ha mostrado orgulloso en varias ocasiones. La última, este mismo viernes con un vídeo que ha enamorado a todos.

En el corto clip podemos ver al conde tumbado boca arriba en el sofá con la tripa descubierta, y su hija al lado jugando a ser doctora con un guante azul en la mano mientras le toca la cara y el pecho. Un gesto que ha enternecido al propio Alessandro: "Cómo me cuida mi bellísima Ena", ha escrito como pie de la imagen, sin olvidarse del hastag que comparte constantemente en recuerdo de su hijo "Aless Forever".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Ana Obregón ha demostrado además la buena relación que tiene con su ex siendo una de las primeras en comentar el vídeo con unos corazones rojos, demostrando el cariño que también le tiene a la pequeña. Y es que ambos han sido grandes apoyos mutuos tras la muerte de Aless Lequio, incluso el italiano arropó a su exmujer después de que ella perdiera a su madre, un gesto que ha sido muy aplaudido y que demuestra la especial relación que hay entre ambos.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io