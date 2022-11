Este lunes 14 de noviembre ha sido un día muy complicado para Jennifer Aniston. La actriz anunciaba por sus redes la fatídica muerte de su padre, el también actor John Aniston: "Mi dulce papá... John Anthony Aniston. Fuiste una de las personas más hermosas que he conocido. Estoy tan agradecida de que hayas podido subir al cielo en paz y sin dolor. ¡Y el 11/11, nada menos! Siempre tuviste el momento perfecto para todo. Ese número tendrá un significado aún mayor para mí a partir de ahora. Te amaré hasta el final de los tiempos", escribía la protagonista de 'Friends' bastante hundida por la noticia.

La publicación se ha llenado de cariñosos mensajes tanto de gente anónima como de rostros conocidos. Naomi Watts, Sarah Hyland o Kayley Cuoco son algunas de las celebrities que han apoyado por las redes a la actriz. Este tierno mensaje demuestra la intensa y unida relación que tenía padre e hija, tanto por su profesión como en la intimidad.

Aunque era menos conocido que su hija fuera de Estados Unidos, John Aniston era un famoso actor de televisión en su país de adopción, dado que realmente nació en La Canea, en Grecia, aunque emigró con su familia con solo dos años de edad. Graduado por la Universidad de Pensilvania en Artes Teatrales, comenzó a trabajar en la década de los 60 como actor de televisión, especialmente de telenovelas.