La distancia entre Shakira y Piqué cada vez es mayor. La ex pareja anunciaba su separación hace apenas unas semanas y desde entonces el enfrentamiento ha sido privado pero muy duro y es que, los abogados de la pareja se han reunido en varias ocasiones pero sin todavía acuerdo y, lo que es peor, alejándose de él. Según fuentes de La Vanguardia, los abogados de la pareja han vuelto a reunirse para intentar acercar posturas y llegar a un acuerdo acerca de los bienes de la pareja. Sin embargo, no han obtenido ningún tipo de acercamiento.

A pesar de que Shakira y Piqué no tienen ningún bien material juntos, tal y como informa 'Marca', y nunca se han casado, ambos son millonarios cada uno por su parte pero la pareja sí que tiene en común dos hijos: Sasha y Milan, sigue siendo un tema sin resolver puesto que ambos tienen intenciones muy diferentes con sus pequeños. Mientras que la colombiana quiere llevarse a sus hijos a Miami donde tiene una mansión a su nombre, el catalán espera que se queden con él, una diferencia de criterios que parece ser irreconciliable.

Getty Images

“Se ha producido una reunión entre Shakira y Piqué, frente a frente, con sus respectivos abogados. Por lo que me comentan, fue una reunión bastante tensa. Dicen que Piqué se mantuvo muy firme en no querer que residan en Miami”, ha indicado el paparazzi Jordi Martín en el programa de Televisa, El Gordo y la Flaca, reiterando el alejamiento de la pareja. Además, algunos medios españoles han publicado que Shakira realizará un completo informe sobre todos los actos extramatrimoniales que ha podido realizar su ex pareja en caso de no llegar a un acuerdo final. Por ahora, la pareja parece haber llegado a un acuerdo temporal para el mes de agosto que dejaba a la familia al completo en Barcelona. ¿Podrán ponerse de acuerdo para el resto del curso?