La temporada de premios para nosotros siempre es motivo de jolgorio y alegría, y es que no paramos de ver vestidazos en las alfombras rojas y momentazos antes, durante y después de las galas, pero para los actores es un gran estrés a la hora de cuadrar agendas. Que se lo digan si no a la actriz Jamie Lee Curtis, que hace unos días confesó no piensa ir a la cena de nominados de los Oscar de este jueves porque le coincide con... dormir. Lo que lees: la intérprete, nominada a 'mejor actriz de reparto' por su participación en la película 'Todo a la vez en todas partes', dejó claro que para ella descansar es más importante que una cena.



Si te has quedado picueta, únete al club, pero la verdad es que, mientras nosotros, sencillos mortales, no diríamos que no a un eventazo así lleno de estrellas y con el mejor menú en el plato, Jamie está más que acostumbrada a estas cosas y sabe que, aunque la convocatoria es a las 19:30, la cosa se alargará hasta bien entrada la noche, y cenar tan tarde le viene fatal: "Mami se acuesta pronto", reveló con su característico humor en los premios 'Film Independent Spirit Awards', pero totalmente en serio, y añadió: "Las 19:30 van a ser las 21:00 antes de que tengamos comida, ¿y sabes qué? No me pasa nada bueno después de las nueve en punto. Nada. ¡Cero!".

La actriz valora mucho más sus horitas de sueño y su hora de cenar temprano, y a sus 64 años parece que no está para muchas fiestas. A lo que, en principio, sí irá es a la gala de los Oscar, que este año se celebrará el domingo 12 de marzo. Para entonces han elegido una hora mucho más precavida: a las 17:00 empezará todo el evento con la alfombra roja, que se traduce en las 00:30 de la madrugada en España, aunque la gala como tal no comenzará hasta más tarde, sobre las 2:00 am hora española.