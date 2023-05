De blanco y con camisa oversize, Bar Refaeli aterrizó en Madrid para presentar la nueva colección de calzado Xti. Con una simpatía a prueba de 'jet lag', la súper modelo atendió a DIEZ MINUTOS para hablarnos de su trabajo, su vida familiar y la importancia de no perder la esencia de una misma.

Bar ¿feliz de estar en España?

¡Sí! Madrid me encanta. He venido bastantes veces y me parece una ciudad increíble. Esto igual suena un poco raro, pero me gustan mucho sus árboles y cómo logran que te olvides del asfalto.

Bar Refaeli: "Me gustar ir en zapatillas pero, de vez en cuando, todavía necesito ponerme un tacón"

Estás aquí como imagen de Xti. ¿Eres más de zapatillas o de tacones?

Normalmente me gusta ir en zapatillas, pero reconozco que de vez en cuando todavía necesito ponerme un buen tacón, sentirme más femenina, ya sabes… (risas).

Hay una expresión que es "sentirse cómoda en tus zapatos". ¿Tú lo estás o alguna vez has soñado con ser anónima?

La verdad es que tengo la suerte de no ser súper conocida. Hay gente que sabe quién soy, pero otra mucha no. Eso es un lujo: tengo el ego cubierto y puedo llevar una vida normal. Creo que sería muy desgraciada si fuera Kim Kardashian, por ejemplo.

Gtres

Llevas años en el mundo de la moda. ¿Cuál es la clave para seguir en la élite?

Creo que es una combinación de muchas cosas, sobre todo grandes dosis de trabajo duro y de buena suerte. También quiero creer que influyen mis valores. Desde que era pequeña, mi madre me ha inculcado la importancia de ser amable y educada. Yo trato igual al camarero que me sirve un café que al CEO de la compañía que me contrata. Eso quizás hace que a las personas les apetezca volver a contar conmigo: soy profesional, nunca llego tarde y soy amable.

No debe de abundar la amabilidad en tu mundo…

Bueno, yo creo que existe gente snob en todos los ámbitos, ¿no? En la música, en Hollywood…

¿Cumplir años sigue siendo un handicap en tu profesión?

Cuando empecé como modelo, todos me decían que tenía que aprovechar porque a partir de los 25 dejaban de llamarte. Afortunadamente, esta industria ha cambiado mucho en los últimos años. Ahora las firmas se esfuerzan por tener modelos de todas las edades y con todo tipo de cuerpos. Yo protagonicé una campaña de lencería con sólo 16 años, y en 2023, ninguna firma contrataría a una adolescente. Ahora se vería muy raro.

Bar Refaeli: "Hay que tener un balance entre tu vida familiar y profesional"

Quizás entonces la edad ha dejado de ser un factor excluyente…

Pero no sólo en la moda. Mi madre tiene 70 años y está estupenda: se cuida, es feliz, tiene amigos, hace deporte, viaja por el mundo… Ahora me dice "me voy a la India" y yo, "¡pero ayúdame con los niños!" (Risas).

¿Cómo te cuidas para estar así de estupenda?

Como saludable, hago ejercicio a diario, pero también me ayuda salir mucho con la gente que quiero e intento no olvidarme de quién soy, con independencia de ser madre o esposa.

¿Cómo compaginas el trabajo con tres niños?

La verdad es que el trabajo también ayuda muchísimo. Mentiría si te dijera que no disfruto tomándome un descanso de ellos para viajar y rodar una campaña de publicidad. Hay que tener un balance entre tu vida familiar y profesional.

¿Qué tipo de madre eres?

Les dejo muy libres a la hora de tomar decisiones, pero soy estricta, por ejemplo, con la hora de meterlos en la cama. Intento enseñarles a ser generosos, buenas personas. Una nunca sabe cómo lo está haciendo como madre.

Bar Refaeli: "Estoy rodando la segunda temporada de mi reality"

Se habla mucho de salud mental, ¿cómo la cuidas?

Es verdad que ahora se habla de la ansiedad, del estrés o de los miedos. Está muy bien que se trate abiertamente sobre ello, pero no me siento capacitada para opinar porque siempre he sido muy equilibrada en ese sentido.

¿Próximos trabajos?

Estoy preparando mi propio proyecto, pero todavía no puedo contar nada…

¿Está relacionado con el mundo de la moda?

¡No!

¿No será un documental como el de Georgina Rodríguez en Netflix?

¡Pero si ya lo tengo! Antes hablaba de las Kardashian, ¡y estoy a punto de convertirme en una de ellas! (Risas). Ahora estoy rodando la segunda temporada de mi reality, donde muestro el día a día de mi vida. Afortunadamente, sólo se emite en la televisión israelí.

Llevas más de una década con tu marido, Adi Ezra. ¿Cuál crees que es el secreto de vuestro éxito?

No tengo ningún secreto, pero si pienso en ello, lo que a mí me funciona es poder ser independiente. Tanto mi marido como yo tenemos carreras de éxito y nuestras vidas por separado. Cada uno tiene sus amigos, sus hobbies, sus salidas… Cuando nos necesitamos, también estamos para el otro, pero nunca nos olvidamos de que somos seres humanos independientes. Nos damos muchísima libertad.