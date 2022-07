15 piscinas hinchables para niños para crear un complejo de vacaciones de ensueño en tu jardín

1 Centro juegos hinchable tobogán Intex 44,54 € Comprar Edades: de 18 meses - 5 años Esta piscina hinchable tiene muchas cosas buenas. Hay aspersores, un aro de lanzamiento, un tobogán e incluso una zona ligeramente más profunda en la parte trasera para sentarse y relajarse. El tobogán es lo suficientemente corto para la cordura de los padres y lo suficientemente largo para la diversión de los niños. Sin duda, será un gran éxito en cualquier casa.

2 Piscina con fuente Gertok amazon.es 56,40 € Comprar Edades: de 12 meses a 5 años Me da mucha pena que esto no existiera cuando yo tenía niños pequeños. En su lugar, teníamos un aspersor y una piscina para bebés, y ellos se pasaban el tiempo yendo de uno a otro. Tiene 170 centímetros de largo por 114 centímetros de ancho y una generosa profundidad de 63 centímetros, con aspersores alrededor de la circunferencia de la piscina y de la cabeza del dinosaurio. El aburrimiento no será un problema con esta piscina.

3 Heladería Intex 32,99 € Comprar Edades: de 1 a 3 años Nos encanta que este modelo sea realmente un juguete de interior y exterior. En verano, puedes llenar la parte trasera con agua y los niños pueden chapotear y jugar durante horas. En los meses más fríos, es lo suficientemente pequeño como para que quepa en el salón, y se puede usar para jugar al escondite o como piscina de bolas. Es parte de la imaginación y del juego de simulación y parte de la piscina, lo que la convierte en la piscina hinchable perfecta para que los niños jueguen durante todo el verano.

4 Piscina inflable Unicornio Jojoin 20,11 € Comprar Edades: De 2 a 6 años



Los unicornios no van a desaparecer pronto. Esta piscina tiene un adorable unicornio en un extremo en forma de fuente en su cola. Es una piscina más grande, por lo que hay mucho espacio para que jueguen varios niños sin pisarse todo el tiempo.

5 Banzai Wave Crasher Surf Slide Avner-Toys 35,99 € Comprar Edades: A partir de 3 años Una piscina que hará las delicias de los más pequeños, con la zona deslizante que imita a los de los parques acuáticos.

6 Piscina Tiburón con toldo y pulverizador Flyboo 29,99 € Comprar Edades: de 1 a 3 años



Perfecta para bebés, con forma de tiburón y con un pulverizador interior que hará la delicias de los más peques, que se divertirán con el agua de forma segura.

7 Parque de agua Little Tikes 1.350,38 € Comprar Edades: A partir de 3 años Esta piscina hinchable tan chula cuenta con un tobogán deslizante que convertirá instantáneamente tu patio en el más de moda de la manzana. Esta piscina hinchable ha sido diseñada para que toda la acción tenga lugar en un lado, lo que significa que es mucho más fácil para los padres vigilar las travesuras de los más pequeños.

8 Fuente Inflable Elefante Hearthxy 51,69 € Comprar Edades: de 6 a 18 meses



Cuando hace un millón de grados en el exterior, y tu pequeño está desesperado por jugar al aire libre, esta piscina inflable para bebés con forma de elefante y una sombra, puede ser la mejor solución. Mantendrá la piel de tu hijo alejada de los duros rayos del sol: estará fresco, cómodo y muy entretenido.

9 Piscina básica cuadrada Intex 49,95 € Comprar Edades: A partir de 2 años Si estás buscando una piscina inflable bestial, lo suficientemente grande como para que los padres se sienten en un extremo mientras los niños juegan en el otro, esta es la piscina para ti. Este modelo es uno de los más grandes que encontrarás, y la construcción es robusta, lo que es extremadamente importante para las piscinas inflables.

10 Piscina redonda Intex 39,95 € Comprar Edades: A partir de 5 años Con casi un metro de profundidad y 4,5 metros de ancho, esta es una piscina inflable muy competente, lo que la convierte en una gran opción para niños y adultos por igual. Viene con una bomba, un filtro y un juego de escaleras para entrar y salir de ella. Se trata de una piscina sólo para hogares en los que todos los niños saben nadar y si se tiene una valla. Sin embargo, el editor de padres de Best Products ha montado una de estas y señala que son muy fáciles de montar y maravillosas de tener.

11 Piscina hinchable de colores para bebés (2 unidades) Intex 29,95 € Comprar Edades: A partir de 12 meses Por menos de 30 euros consigues dos piscinas. Podrías usar una como piscina para baña y otra para usarla como nevera en una barbacoa. O una al aire libre como piscina y otra en la sala de juegos para una piscina de bolas; hay un montón de oportunidades.

12 Piscina hinchable con sillón Intex 55,90 € Comprar Edades: A partir de 12 meses Tiene un sofá para mamá y papá. Sinceramente, a quien se le ocurrió esto fue un genio. Puedes llenarls sobre el sofá o mantener el agua súper superficial para que sólo se sumerjan los pies cuando estés sentado. Nos imaginamos largos días de verano, agua mineral fría, niños riendo y pies frescos con este modelo.

13 Piscina redonda sencilla Intex 22,99 € Comprar Edades: A partir de 2 años Aquí tienes un consejo de padre profesional: compra unas cuantas de estas piscinas baratas si vas a la playa con niños pequeños. Excava una pequeña zona en la arena y llénala con agua del mar. Intenta conseguir algunas conchas (grandes) para ponerlas allí también. Es lo mejor que puedes hacer si no quieres seguir caminando con ellos hasta la orilla y romperte la espalda de tanto agacharte para cogerles las manos.

14 Piscina infantil hinchable con dispersor de agua y tobogán arcoiris INTEX 69,37 € Comprar Edades: A partir de 3 años Tus hijos tendrán infinitas horas de diversión con esta piscina con tobogán arco iris. Perfecta para los niños pequeños, esta piscina cuenta con un pequeño tobogán, dos piscinas en cascada y paredes altas para mayor seguridad alrededor del tobogán. Viene completa con un kit de reparación de parches, que necesitarás en algún momento porque los niños son muy duros con las piscinas hinchables.

15 Centro de juegos hinchable Candy Intex 73,95 € Comprar Edades: A partir de 3 años



Este hinchable está dividido en dos piscinas separadas, una más grande y otra un poco más pequeña. Cuenta con un tobogán hinchable no extraíble que incluye una pequeña base final acolchada para amortiguar las caídas y que los peques no se hagan daño.



