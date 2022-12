La piel del bebé se caracteriza por ser tan sensible como delicada. Se caracteriza por ser más sensible a la picazón, irritación, enrojecimiento y a diferentes reacciones cutáneas que terminan generando molestias cuando no se tratan, o cuando los productos tanto de higiene como de cuidado no son adecuados.

Hasta los 3 años de edad, la piel de un bebé requiere los mayores cuidados porque no tiene las mismas características que la de los niños mayores y los adultos. Su umbral de tolerancia tiende a ser mucho menor, y su capital celular es, por lo general, extremadamente frágil.

También debemos tener en cuenta que es cinco veces más fina que la piel de un adulto, es inmadura y reacciona muy rápidamente cuando se expone a diferentes agresiones externas. De ahí que sea más propensa a ciertas afecciones cutáneas comunes, como la dermatitis atópica o la típica dermatitis del pañal.

Se seca más rápidamente, y es muy permeable, motivo por el cual se hace imprescindible usar productos especialmente adaptados a sus necesidades, con la finalidad de protegerla y ayudarla a defenderse hasta que su función de barrea sea muchísimo más eficaz y, sobre todo, resistente.

A la hora de utilizar cremas corporales para bebé es aconsejable no usar demasiados productos, en especial si son diferentes, durante los primeros meses de vida. Es igualmente recomendable asegurarse de que la higiene no sea excesiva, ya que el riesgo de sequedad, irritación y tirantez es muchísimo mayor.

Lo mejor es favorecer las fórmulas suaves especialmente diseñadas para la piel de los niños pequeños, incluso aunque el bebé no haya sufrido por el momento ningún problema de dermatitis. Más aún, se recomienda fijarnos muy bien en el listado de ingredientes (INCI), y optar por aquellas cremas que contengan muy pocos ingredientes, así como evitar el uso de productos que contengan componentes irritantes, como aceites esenciales, alcohol o perfume.

Si tienes dudas acerca de qué opción puede ser adecuada, te descubrimos algunas de las mejores cremas para la piel del cuerpo del bebé.