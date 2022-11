A los niños y niñas les encanta recibir regalos y ver su cara de ilusión es algo maravilloso, sin embargo, cuando hay que elegir juguetes o regalos para darles, no siempre resulta sencillo y se agotan las ideas.



No todos los juguetes son iguales ni son aptos o recomendables para niños de cualquier edad, por eso, antes de apostar por un juguete hay que tener en cuenta algunas recomendaciones. Hay un juguete ideal para cada edad.



En otras ocasiones hemos hecho recomendaciones de juguetes originales para regalar a niñas y acertar y de juguetes originales para regalar a niños y acertar, sin embargo, siempre incidimos en la idea de que esto son solo ideas y opciones, pero que es importante apostar por juguetes que no discriminan y entender que no hay juguetes para niños o juguetes para niñas, los juguetes son para jugar, independientemente del sexo.

Es necesario elegir los juguetes teniendo en cuenta la edad y el grado de desarrollo madurativo del niño o niña.

¿Cómo deben ser los juguetes para niños de 8 a 11 años?



Los niños y niñas de esta edad ya se enfrentan a mayores retos académicos en la escuela, se vuelven poco a poco más independientes de la familia, comienzan a entender más el punto de vista de los otros, aumentan su capacidad de atención, desarrollan en mayor medida sus habilidades sociales, tienen más capacidad de reflexión, de análisis y de raciocinio, por eso, se interesan por actividades más complicadas. Teniendo en cuenta todo esto, no es de extrañar que los juguetes y juegos más recomendados para estas edades sean los complementos deportivos, los juegos de mesa, de estrategia y reflexión, los juguetes audiovisuales, electrónicos y los experimentos científicos y también los juguetes que incitan a las actividades al aire libre y al deporte. Como sucede en el caso de los juguetes para regalar a niños de 12 a 15 años, los videojuegos, los juegos de carta y los puzles y acertijos también son buenas ideas.





A continuación, ofrecemos una selección de los 30 mejores juguetes para regalar a niños de 8 a 11 años.