Carla Barber vive una de las etapas más bonitas de su vida. En mayo de 2022 dio a luz a su primer hijo, Bastian, y el pasado 7 de abril, nació su segundo hijo, Bosco. La médico especializada en medicina estética comparte su día a día con su millón de seguidores, a los que contó por qué decidió a última hora cambiar el nombre de su hijo, cuánto engordó durate su embarazo o cómo se ha cuidado durante estos meses: su alimentación, su rutina de ejercicio y los productos de belleza que usa.

Aunque la canaria está al día de todas las novedades el mundo de la cosmética para prevenir y reducir la formación de estrías, Carla optó por una crema que lleva años en el mercado, Trofolastín. Y que tras dar a luz, sigue utilizando. Su calidad/precio (no llega a los 19 €) hace que todas las que han sido mamás la recomienden e incluso la sigan utilizando después de dar a luz, ya que su fórmula con Centella Asiática, tiene una acción regenerante y reparadora sobre la piel también en pérdidas de peso.

"El embarazo es una de las causas que más afecta negativamente al estado elástico de nuestra piel, sobretodo después del parto. Tanto en mi embarazo como después del mismo he confiado en Trofolastin para prevenir las estrías. Sus estudios clínicos demuestran su eficacia contra las estrías, capaces de reducirlas en un 89%. Para mí, es fundamental cuidar de mi piel con una marca honesta y realmente eficaz", cuenta Carla en un vídeo en el que además muestra en qué zonas y cómo se aplica la crema.

La canaria ya usó este producto en su primer embarazo. "Desde que supe que estaba embarazada, adapté mis rutinas de cuidado facial y corporal a las necesidades que nuestro cuerpo presenta durante esta increíble etapa en la que estamos creando vida. Todas las gestantes sufrimos de manera más o menos acusada cambios en la piel y en los anejos cutáneos. La causa de los mismos es la nueva situación endocrina, hormonal e inmunológica que supone el embarazo. A nivel estético, los cambios fisiológicos que sufrimos pueden dejar secuelas en nuestra piel, apareciendo las temidas estrías y la flacidez. El cuidado y la prevención son las armas con las que podemos hacer frente a estos cambios y yo, como médico, supe desde el primer minuto que confiaría en Trofolastín", contaba entonces Carla.

La experiencia de Carla con esta crema fue genial, en su caso, tal y como contó en su momento, no solo no le aparecieron nuestras estrías, sino que las que ya tenía (cara interna de muslos, glúteos…) mejoraron de color y grosor.

Son más de 4.000 reseñas las que tiene este producto en Amazon y casi un 80% opina como Carla: esta crema además de evitar la aparición de estrías también mejora las ya existentes. Su precio habitual supera los 26 € pero ahora la tienes con un 26% de descuento y cuesta sólo 18,29 €.

Carla ya conocía los productos de Trosfalín porque, como ella misma ha contado, usó los parches que la marca tiene para reducir cicatrices tras sus cirugías de pecho y de rodilla.