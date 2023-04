Hay productos de belleza en los que es mejor no escatimar. Necesitas un contorno de ojos pero hay tantas marcas y de tantos precios que no sabes cuál elegir. Muchas veces no queremos ni oír hablar de productos cosméticos que superen los 100 € pero nos decantamos por el primero que vemos en el supermercado, sin analizar, si quiera si es el que más conviene a nuestra piel. Ves que su precio ronda los 10 €, entra en tu presupuesto, y lo pones en la bolsa de la compra. Lo usas durantes unas semanas y ves que no funciona. Vuelves a la tienda y coges otro de otra firma, también de ese precio, con las mismas consecuencias... Cero resultados. Y así te pasas un año gastando tu tiempo, tu dinero (has comprado más de 10) y con más patas de gallo de las que te veías antes.

Antes de catalogar un producto de belleza como "caro", deberíamos analizar muchas cosas entre ellas las opiniones de quienes ya lo han usado. Tamara Falcó, por ejemplo, es fan de los productos de Sisley. Sí, es una marca de alta gama cuyos cosméticos no suelen estar al alcance de todos los presupuestos. Uno de sus favoritos es el contorno de ojos Des Yeux À La Rose Noir, que suaviza, revitaliza e ilumina el contorno de ojos con una sola aplicación.

Además, con su uso continuado, las ojeras y las bolsas disminuyen para volver a tener una mirada más joven y descansada. Su textura se transforma en contacto con la piel en un gel fresco y fundente. Destaca su aplicador cerámico frío, que crea una sensación inmediata de frescor y masaje.

Son beneficios que secundan quienes lo han probado. "Es un producto increíble", "efectivo para las ojeras", "efectivo", "excelente"... Y el único 'pero' que le ponen es su precio. El contorno de ojeras cuesta 132 €. Hay productos de belleza en los que es mejor no escatimar. Al ver esta cifra has podido pensar 'Uf, qué caro'. ¿Y si te decimos que en Druni lo tienes con un 30% de descuento? Ahora pueder ser tuyo por 92,40 €. No le des más vueltas y piensa en este contorno de ojos como una inversión para tu mirada.

