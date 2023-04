Es llegar el buen tiempo y Paula Echevarría se pone su mini para presumir de piernas. Está claro que parte es genética y parte se la trabaja, pero bien en serio. Durante todo el año, la actriz comparte con sus más de 3 millones y medio de seguidores en Instagram su rutina de ejercicios -en los últimos meses se ha aficionado al 'ballet-fit'- pero también tiene otros aliados. La actriz siempre ha dicho que le encanta una crema y que su madre le enseñó a hidratar bien la piel después de la ducha. Con el paso de los años ha aprendido muchos más 'truquis' de belleza que ha compartido en sus redes.

¿Su aliado para lucir piernas perfectas? Ella misma ha revelado que se trata de la crema Minucell de E'lifexir. Una marca con una amplia gama de productos para moldear tu figura de manera rápida y eficaz y de la que también es fan Vicky Martín Berrocal. La diseñadora usa E'lifexir Culo-10, que reafirma, redefine y eleva los glúteos.

Paula Echevarría ha contado es sus redes que "un producto muy importante a la hora de sacar las piernas a lucir es un buen anticelulítico. Ahora mismo estoy usando Minucell de E'lifexir Extreme, que reduce, drena y reafirma. Es una marca que me gusta mucho porque es dermocosmética y confío bastante en ellos. Además tiene una relación calidad precio increíble y está al alcance de todos los bolsillos y me parece fantástico. Me gusta la textura porque es un sérum y es como el sérum que te aplicas en la cara. La sensación es de nada pringoso, se absorbe súper rápido, deja sensación de frescor y huele súper fresquito y muy bien. Es uno de los favoritos y es fundamental".

La actriz destaca la relación calidad/precio de este producto y no es la única. En Amazon hemos encontrado esta crema por menos de 25 € y la mayoría de los comentarios subrayan esta cualidad ("Hay anticelulíticos más caros que no hacen más que este"), así como la inmediatez de los resultados ("En unos días ya se nota la piel más lisa y firme"). Además, si estás pensando en comprarlo ahora es el momento porque está rebajado con un 19% de descuento y cuesta 19,94 €.

Sérum Anticelulítico Ultra Potente E'LIFEXIR amazon.es 24,50 € 19,94 € (19% de descuento) Comprar

Paula también ha hablado de sus otros básicos para está época del año y una vez más destaca que su producto facial favorito es la 'DD cream de Atashi', un tratamiento antiedad con componentes antioxidantes que además tiene color.

Paula Echevarría, sus productos de belleza Reductor E'LIFEXIR amazon.es 17,20 € 13,99 € (19% de descuento) Comprar DD Cream antiedad Atashi Cellular amazon.es 35,30 € 25,76 € (27% de descuento) Comprar Exfoliante Collistar amazon.es 34,70 € Comprar Maquillaje corporal Farma Dorsch amazon.es 39,95 € Comprar