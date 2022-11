Cuando piensas en los tipos de piel seguro que crees que hay piel normal, seca y mixta. Sin embargo, para mí, esa clasificación es errónea. Aunque profesionales de la belleza, personas que venden cosméticos y medios de comunicación nos hayan inundado con esa creencia, en realidad existen tres tipos de piel y la diferencia entre una y otra se encuentra en la emulsión epicutánea o manto hidrolipídico, según sea más lipídico o hídrico. La piel es: normal, grasa o seca.

Como Experta y Máster universitaria en piel puedo asegurarte que la piel mixta no existe ya que no se puede tener la piel grasa o seca a la vez al igual que no puedes ser morena y rubia al mismo tiempo de forma natural. Ahora bien, dentro de la piel seca o grasa tenemos variantes como deshidratada, sensible y asfíctica. Enseñarte a diferenciarlas y cuidarlas es de lo que voy a hablarte en este post de mi consultorio de belleza, centrándome en la piel asfíctica, también conocida como asfixiada.

Getty Images

¿Qué es la piel asfíctica o asfixiada?

Es una piel que sufre porque le falta oxígeno, le falta equilibrio entre grasa y agua, prevaleciendo la grasa frente al agua. Por eso es una piel que puede estar seca en las mejillas y grasa en la frente y pómulos. Se caracteriza por su textura rugosa y áspera y es una piel que tiene tendencia a que se formen millium, comedones, suele tener el poro dilatado y granos en la parte baja de la mejilla.

La piel normal o grasa puede convertirse en asfíctica por la contaminación, por acostarse sin desmaquillarse, por usar exfoliantes muy agresivos o mascarillas muy astringentes. Usar jabones de limpieza fuertes o hacer caso de algunos remedios caseros como exfoliarse con bicarbonato o sal también pueden 'asfixiar' tu piel. Así como, tomar mucho el sol o usar protectores solares no adecuados.

La piel seca de grasa no suele asfixiarse porque al carecer de grasa, siempre o casi siempre, hay más agua que grasa en el manto hidrolipídico.

Estas pieles, las mal llamadas mixtas, si no se tratan como merecen se escaman y se irritan, pueden tener máculas o manchas rojas. Son pieles con mayor grosor en la capa más externa de la piel por acumulacion de celulas y además la grasa puede obstruir el infundíbulo o canal por donde sale la grasa y eso favorece la aparición de granos.

Mi consejo es que si reconoces tu piel como asfíctica debes cambiar de rutina facial y probar con otros productos menos agresivos pero con mucho cuidado porque cremas untuosas pueden provocar más secreción grasa y agravar el problema. Te recomiendo un estudio de la piel para conocer si es seca, grasa o asfíctica para usar el producto adecuado.

Consejos para cuidar la piel asfíctica

Debes limpiar tu piel diariamente, para liberar la capa córnea, con un producto que oxigene la piel.

Hidratar por la mañana con cremas de alta hidratación que busquen conseguir el equilibrio entre grasa y agua para favorecer el equilibrio en el manto hidrolipídico de la piel.

Para la noche, usa como crema Cessabit, que contiene activos queratolíticos para pulir la piel, controlar la grasa y reducir las rojeces y el acné.

Si crees que tu piel es mixta porque brillas en algunas zonas quizás tu piel esté asfixiada y en ese caso necesitas mucha agua para buscar el equilibrio porque recuerda que la piel mixta es solo un término inventado que no se ajusta a ningún tipo de piel.