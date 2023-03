Si tienes rojeces en la parte central del rostro, que se acentúan con los cambios de temperatura de y tu estado de ánimo, es posible que padezcas rosácea. La rosácea se define como una enfermedad inflamatoria crónica que no tiene cura y que se caracteriza por la presencia de rojeces en las mejillas, barbilla y frente, granos, y venitas dilatadas en las aletas de la nariz. El origen es desconocido aunque hay un componente genético y sabemos que se agrava por el estrés, el consumo de bebidas muy calientes, tomar alimentos picantes o antibióticos. Además, como es una patología que afecta a los vasos sanguíneos de pequeño calibre y superficiales, debes evitar esfuerzos que supongan bajar la cabeza hacia delante, someterse a fuentes de calor como los rayos uva, spas y baños turcos. Si quieres encontrar mis mejores consejos y tips visita mi consultorio de belleza.

La rosácea también puede agravarse con el uso de las cremas no adecuadas para la piel ya que las pieles que padecen rosácea son pieles muy reactivas y sensibles que sienten picor, ardor y quemazón con la cosmética inadecuada. Aunque la rosácea no tenga cura existen tratamientos que pueden ayudarte a minimizar los síntomas, relajando la rojez, la inflamación y serenando la piel. Es importante que tengas mucho cuidado con la cosmética que usas. Por ello te recomiendo un estudio de la piel que puede ser online o presencial para que sirva de diagnóstico de esta patología y poder recomendar el tratamiento más adecuado con cremas respetuosas con la piel sensible y reactiva.

Coolpicture Getty Images

Los mejores tratamientos estéticos para mejorar los síntomas de la rosácea

Tratamiento con IPL o luz pulsada intensa: es una técnica no invasiva que mediante la emisión de una energía lumínica penetra en la piel siendo absorbida por los vasos sanguíneos reduciendo el tamaño y minimizando las rojeces. Es indolora, se realiza sin anestesia y solo se necesita gel conductor para realizarlo. No tiene efectos secundarios.

Peeling de ácido azelaico: este ácido es un agente terapéutico que trata afecciones como la rosácea porque tiene poder antiinflamatorio, antibacteriano y antifúngico. Puede ser algo irritante y puede tener como efecto secundario rojez, descamación y algo de sequedad.

Tratamiento a base de luz led o terapia fotodinámica con luz verde y azul: ayuda a regenerar las células, mejorando la circulación sanguínea, oxigenando los tejidos y cicatrizando los granos y las pústulas. Para ello, detaco el equipo de Meso deep de Novasonix que aúna la terapia de luz led con mesoterapia virtual para favorecer la penetración a través de energía de los activos calmantes para mejorar la piel sensible, reactiva y sensible. El tratamiento se realiza en cabina, es indoloro y muy confortable y en apenas 4 sesiones la mejoría es evidente.

Si padeces rosácea o rojeces en la piel, no debes preocuparte pero si ocuparte de la piel: dale lo que necesita, evita fuentes de calor, usa las cremas adecuadas que sean respetuosas con las necesidades especiales de la rosácea y disfruta de tu piel.

Ana Ruiz/HEARST

, coach de belleza