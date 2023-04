En primavera, el pelo se cae con más frecuencia y es el momento en que puedes plantearte la pregunta de si el pelo se cae o simplemente se renueva. No hay evidencias de que el cabello se renueve más en primavera pero si puede caerse más en esta estación debido a las mayores temperaturas, a que hay más horas de sol y menos humedad. Eso puede hacer que el cuero cabelludo sufra más, dejando el cabello quebradizo y frágil. Por este motivo es importante que, en esta estación, debes evitar exposiciones al sol y usar productos protectores del sol, así como hidratar el cabello con mascarillas y lociones hidratantes y reparadoras de la cutícula. Después de contarte cómo presumir de piernas sin medias, los mejores consejos para hidratar tu piel o los cuidados de tu piel en primavera, en esta ocasión en mi consultorio de belleza, te explico las fases de crecimiento del cabello y qué hacer para evitar su caída. Además, recuerda que puedes hacer un diagnóstico online de tu piel.

El proceso de caída del pelo es un proceso normal y se pierden unos 100 cabellos diarios. Pero si notas que esa caída se hace evidente no solo en el plato de ducha sino en tu cuero cabelludo y ves zonas sin cabello o menos densas, debes acudir a un profesional para que te haga unos análisis y pruebas para poder comprobar el nivel de hormonas, niveles de cortisol y deficiencia de vitaminas y minerales y alguna posible enfermedad de tipo infeccioso. El cabello no solo se cae sino que también, en condiciones normales, se renueva, es decir, si todo es normal el proceso es simultáneo, el pelo se cae pero también se renueva y si no notas zonas menos densas en tu cabello, en ese caso se está cumpliendo el proceso normal de renovación.

RUNSTUDIO Getty Images

El cabello se renueva pasando por tres fases de crecimiento que son: anágena, catágena y telógena. La fase Anágena que es la fase del crecimiento, el cabello crece de 0.3 mm a 0.4 mm al día y el 85 % del cabello que tienes se encuentra en esa fase. La fase catágena es la de transición: el folículo que antes tenía una actividad intensa, se va encogiendo y se prepara para la caída en la tercera fase, la telógena, donde el folículo cesa la actividad y se cae el pelo dando comienzo a una nueva etapa de crecimiento.

No hay evidencias científicas de que en primavera se renueve el cabello con más frecuencia, el ciclo de renovación es igual en todas las personas y en todas las estaciones sin embargo el ritmo puede ser diferente ya que depende del estado de salud en general, depende de la ingesta de medicamentos, del abuso de secadores o de los tintes.

PhotoAlto/Frederic Cirou Getty Images

Pero en primavera se ve forzada la caída por factores ambientales y quizás por el estrés pero si notas que no se ajusta la caída del cabello con la renovación es cuando debes tomar medidas como acudir a un profesional. Para prevenir un retraso en la renovación lo que provocaría un aumento de la caída del cabello, debes usar champús naturales, sin sulfatos ni siliconas; no debes masajear con fuerza el cuero cabelludo y debes aclararte con agua templada. Además de usar protector térmico para protegerte de las fuentes de calor como el secador o el sol.

Ana Ruiz/HEARST

, coach de belleza