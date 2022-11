Hay quien piensa que un producto de belleza barato no puede ser bueno. Pues nada más lejos de la realidad. En el mercado existen cosméticos con una relación calidad precio excelente. Queremos que tu rutina de belleza diaria sea compatible con su bolsillo, por eso te traemos esta estupenda selección de cosméticos básicos que no pueden faltar en tu neceser. Hemos encontrado cremas, sérums, exfoliantes y tratamientos para mimar tu piel en casa sin arruinarte. Y si ya su precio merece la pena, estos días aún más, porque en la semana 'Black Friday', al buen precio se le une un descuento difícil de ignorar. Y no estamos hablando de marcas poco conocidas, sino de firmas como L'óreal, CeraVe, Isdin o Garnier.

No importa cuál sea tu tipo de piel, en este artículo encontrarás el cosmético que necesitas para cuidarla al mejor precio. Si buscas una crema que borre esas primeras arruguitas ficha la crema antiedad Revitalift, con triple acción anti-arrugas, re-densifica y unifica el tono y, además, tiene protección solar. O si te preocupan los granitos prueba el pack de Isdin, con espuma limpadora y ge del control de brillos. ¿Eres fan de las mascarillas? Pues no te pierdas las dos que te proponemos: una de ellas realizada con cúrcuma -para una piel más tersa-, y otra de arcilla rosa -que limpia los poros en profundidad sin resecar la piel-. Y si te gusta simplicar, opta por una BB Cream que cuide tu piel a la vez que le de color, como si llevases maquillaje.

Nos encanta su calidad, pero sobre todo... su precio.