Durante los meses de calor, le has dado vacaciones a tu plancha de pelo y has dejado 'descansar' a tu melena secándola al aire, pero ha llegado el frío y no es el mejor momento para salir a la calle con el pelo mojado. Volvemos a sacar los instrumentos de peinado del cajón para volver a 'domar' ese pelo rebelde. Vuelves a la rutina y a usar la plancha y te das cuenta de que tu pelo se queda más áspero, reseco y cuesta más peinarlo. Entonces te pones a pensar y caes en la cuenta de que no es tu pelo, al que has cuidado con mascarillas, sino la plancha. ¿Cuántos años tiene? ¿Por qué sube tanto la temperatura? Ha llegado el momento comprar una nueva. Pero, entonces piensas "¡uf! con lo que cuesta una buena, eso no estaba en mi presupuesto de este mes...". O sí. Porque en el Black Friday de Amazon hemos encontrado la plancha de pelo que lo tiene todo (alisa, crea hondas y cuida tu melena) por ¡menos de 55 €!

Se trata del modelo 'Straight and curl', de BaByliss, y su precio habitual es de 89,90 €, pero durante unas horas la encontrarás con un 39% de descuento. ¡Solo cuesta 54,99 €! Más barata, imposible.

Sus placas están recubiertas de titanio y cerámica para volver a lucir una melena más suave, brillante y sin tirones para minimizar el riesgo de que tu cabello se dañe o se rompa. Además, tus manos tienen el control total gracias a cinco ajustes de temperatura diferentes que llegan a los increíbles 230 °C. Se recomienda seleccionar una temperatura más baja para el cabello fino, decolorado o delicado, y una temperatura elevada para el cabello rizo, grueso o difícil de peinar. Este ajuste de temperatura de máximo nivel te permite alisar y dar forma a tu cabello el doble de rápido, para que tardes menos en peinarte y tengas más tiempo libre para salir y disfrutar.

Además, su carcasa exterior curva se calienta por fuera para hacer rizos y ondas duraderas, de forma más fácil. Elimina la electricidad estática y controla el encrespamiento para lucir un pelo brillante.

Otro gran punto a su favor es el apagado automático. ¿Cuántas veces no has vuelto a casa para comprobar que habías apagado la plancha? Con este modelo de BaByliss, eso no te pasará porque se apaga de forma automática tras unos minutos sin utilizarse. Esta plancha se adapta a todo tipo de cabellos.

¡No dejes escapar este ofertón del Black Friday de Amazon! Con ella lucirás una melena espectacular sin arruinarte.