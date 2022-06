Valeria Ros está a tope de proyectos. La colaboradora triunfa en la radio con 'Yu, no te pierdas nada', al lado de Ana Morgade, y sigue como colaboradora de 'Zapeando' en La Sexta. Además, ya ha grabado su estreno como presentadora en 'FBoy Island', el primer reality que rueda HBO España y tiene su propio monólogo. "Sí, estoy emocionada porque ejercer de presentadora es un paso más. Para rodarlo me fui mes y medio fuera (a Sri Lanka), y me dejaron llevarme a mi hija. Se portaron fenomenal, me pusieron una niñera. Vivir esa experiencia con ella fue increíble", reconoce. También se atreve con la literatura y presenta su primer libro 'Ponerme a parir', donde reflexiona sobre su vida y revela que, el segundo día del confinamiento, se enteró de que estaba embarazada de su ex. Valeria siguió adelante con su embarazo y hoy comparte su vida con Valeria, una niña que le ha robado el corazón aunque reconoce que la maternidad es dura.

Valeria Ros repasa su trayectoria profesional y personal en nuestro 'Gente con Estilo' y posa con la mejor moda de mujer para este verano. La cómica se convierte en modelo por un día para DIEZ MINUTOS y muestras las mejores tendencias de la temporada que no pueden faltar en tu armario. Las 7 sandalias más cómodas para cada día de la semana.



La cómica lleva un conjunto de top y falda tipo pareo de Cocoa, 190 € COMPRAR

Valeria viste americana y short de pata de gallo de Cocoa, 275 € COMPRAR; pendientes de Acus, 48 €, COMPRAR, y sandalias tipo mules de Ángel Alarcón, 89,90 €, COMPRAR.

La colaboradora, con vestido de volantes de Camaleónica, 189,90 €, y mules beige de Zara, 39,95 € .

La cómica viste una americana y top naranja de Rinascimento, 169 € COMPRAR y 39 € COMPRAR ; pantalón marfil de Nümph, 99 € COMPRAR, y plataformas de Exe shoes, 109,95 € COMPRAR.

Valeria, con un vestido verde flúor de Zara, 25,95 € ; plataformas rosas también de Zara, 59,95 € , y collar de Bimba y Lola, 52 € COMPRAR.

CITA EN... Hotel The Principal

La producción de Valeria se realizó en el precioso Hotel The Principal, el emplazamiento ideal para disfrutar de Madrid. Además, cuenta con 'Ático', un restaurante del reconocido chef Ramón Freixa, que despliega aquí su propuesta más casual. Una carta donde combina tradición, vanguardia e inspiración en cada uno de sus platos. Ático también cuenta con servicio de aparcacoches gratuito

Mi belleza al descubierto

Soy bastante coqueta... Sí, me gusta estar mona, aunque tampoco me preocupa muchísimo el físico.

Cuido mi alimentación... Pero tengo rachas. A veces tiro de Glovo constantemente y en otros momentos sí miro más lo que como.

Me encanta hacer deporte... Juego mucho al paddle, voy al gimnasio… Noto que es algo que me sienta bien, aunque con tanto volumen de trabajo me resulta difícil ser constante.

La prenda que siempre tengo en mi armario... Sin duda, la chaqueta vaquera.

Valeria Ros, sus productos de belleza favoritos Aceite Complexe 5 Rene Furterer Rene Furterer Amazon.com 31,04 € COMPRAR Champú activador de rizos René Furterer René Furterer Atida.com 13,25 € COMPRAR Cuidado nutriactivador de rizo de René Furterer René Furterer Arenal.com 20,25 € COMPRAR Spray reactivador de rizo René Furterer René Furterer Atida.com 16,50 € COMPRAR

Valeria Ros posa con el equipo de DIEZ MINUTOS

Redactora: María Larrocha. Fotos: Guillermo Jiménez. Ayudante de foto: Ariadna Sánchez-Albornoz. Estilismo: María Álvarez. Maquillaje y peluquería: Javier Reyes para René Furterer. Agradecimientos: Hotel The Principal. C. del Marqués de Valdeiglesias, 1, 28004 Madrid. 915 21 87 43. theprincipalmadridhotel.com/es/

