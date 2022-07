la princesa leonor y la infanta sofía viajan a londres para su primera cita internacional en solitario

El regreso de la princesa Leonor a España tras su exitoso año de estudios en Reino Unido, ha supuesto una vuelta a sus compromisos oficiales. La hija de los Reyes tiene este verano una extensa agenda de citas por delante que comenzó con el inicio de las vacaciones de verano. Su primera aparición tras su vuelta Gales se produjo gracias a un plan cultural fuera de la agenda real. Tras ello llegó su cita en Cataluña para asistir a los Premios Princesa de Girona, que nos ha dejado varios momentos e imágenes para el recuerdo como su look digno de princesa de cuento de hadas.

Este fin de semana llega el primer acto internacional en solitario de la princesa Leonor y la Sofía de BorbónLas hijas del rey Felipe y la reina Letizia asistirán en el Brentford Community Stadium de Londres, al partido de la fase de grupos de la “UEFA Women’s Euro England 2022” entre las Selecciones Nacionales de Dinamarca y España, que este año celebra su 13ª edición. Una cita en la que no están incluidos ni don Felipe VI ni doña Letizia, tal y como ha confirmado Casa Real en la agenda oficial de la familia.

Este será el primer acto en solitario al que asistan fuera de nuestras fronteras la futura heredera al trono y su hermana. Un hecho histórico que se suma a las otras dos citas que han protagonizado las hermanas sin sus padres.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El primero tuvo lugar el pasado verano en la ceremonia de clausura de un Árbol por Europa, demostrando su interés por el cambio climático; y el segundo con su visita al Museo Dalí, reafirmando su pasión por la cultura; y el tercero será un acto deportivo, manifestando su interés por el deporte y en concreto por esta disciplina. La reina Letizia siempre ha mostrado su grandísimo apoyo al fútbol femenino.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io