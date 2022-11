Paco Roncero posa con la mejor moda de hombre para el otoño. El chef abre las puertas de su restaurante en el Casino de Madrid para DIEZ MINUTOS y allí cambia, por un día, los fogones por las cámaras y muestra las prendas que no pueden faltar en tu armario con la bajada de temperaturas. El cocinero, que triunfó en Colombia con 'MasterChef', es uno de los mejores chefs de nuestro país, con dos estrellas Michelin, y además triunfa en la televisión donde le podemos ver en el programa 'Tupper Club' de Telemadrid y estrena en HBO Max Latinoamérica 'El Gran Pastelero- Bake Off Celebrity Colombia'. Paco Roncero, casado con Nerea Ruano desde 2019, pone pasión a todos sus proyectos aunque reconoce que no se considera un artista sino un currante. El chef, que cocina mucho para la Casa Real, enseña el oficio a muchos jóvenes y tiene claro el mensaje que les debe transmitir. "Que hagan lo que les haga felices. Hay muchas veces que viene gente que no les gusta esto y les acabas diciendo que no pierdan el tiempo. Es lo que yo hice. Mi padre quería que estudiara en la universidad, y yo decidí ser cocinero y soy el hombre más feliz del mundo. Indudablemente, este mundo es muy duro y no es como sale en la tele", reconoce. A continuación, Paco Roncero posa con las mejores tendencias de moda para hombre.

El cocinero viste una gabardina, 279 € COMPRAR y camisa, 49 €, COMPRAR de Adolfo Domínguez 79 €; pantalón de Mirto, 110 € COMPRAR, y botas amarillas de Doctor Martens, 129 € .

El chef lleva gabardina, 149 € ; jersey, 39,95 € y pantalones, 39,95 € todo de Zara.

Paco Roncero viste un traje de Zara: chaqueta, 129 € y pantalón,

89,95 € ; jersey de Mirto, 110 € COMPRAR, y zapatillas de Springfield,

39,99 € .

Paco Roncero luce un traje, 445 €, COMPRAR y camisa, 110 € COMPRAR ambos de Mirto, y zapatos con hebilla de Martinelli, 120 €

El cocinero viste una abrigo de Zara, 89,95 € ; jersey de American Vintage,145 € COMPRAR ; pantalón de Adolfo Domínguez, 109 € COMPRAR ; botines de Martinelli, 130 € , y reloj de Audemars Piguet, (c.p.v.) COMPRAR

Cita en... Paco Roncero Restaurante

Roncero nos invitó a su restaurante en el Casino de Madrid, que abrió sus puertas en 1990. Situado en la parte superior y con una espectacular terraza con una de las mejores vistas de la ciudad. Cuenta con una oferta gastronómica para aquellos que buscan la mejor materia prima junto a una vanguardia técnica y creativa, que se traduce en una manera de entender la gastronomía como una experiencia sensorial única.

Su belleza al descubierto

Antes de irme a la cama... Me lavo los dientes, la cara y a la cama.

Mi perfume... Loewe.

En mi neceser de viaje siempre llevo... Maquinillas de afeitar, cepillo de dientes, crema y desodorante.

Deporte... Corro, monto en bicicleta y boxeo. Aunque ahora estoy lesionado.

Voy a la peluquería... Cada quince días, porque me crece el pelo muy rápido.

Mi producto de belleza ideal... Una crema hidratante.

Eres presumido... Puede parecer que no, pero sí lo soy. Mi mujer se cuida mucho y tengo que estar a su altura.

Fondo de armario... Siempre hay chaquetas, camisas y zapatillas de deporte. El deporte hubo un momento que fue una obsesión.

Paco Roncero posa con el equipo de DIEZ MINUTOS

