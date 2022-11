Pipi Estrada ha vuelto a Telecinco de la mano de 'Sálvame', donde comparte plató con su ex cuñada, Carmen Borrego, y quién sabe si próximamente lo hará la que fue su pareja entre 2003 y 2005, Terelu Campos. Sus looks en la pequeña pantalla no pasan desapercibidos. El periodista combina con maestría trajes de chaqueta con zapatillas deportivas y le encantan los jerséis con motivos animados, como el personaje de Snoopy. Aunque sus imprescindibles de moda son básicos: camisa y vaqueros, Pipi se enfrenta al reto de nuesta estilista, Maribel Dorado, que le propone looks informales -como abrigo de cuadros tipo leñador- a otros más clásicos, como traje de chaqueta de zapato negro.

Sonriente y como si fuera un auténtico modelo, el periodista, que se ha sometido a nuestras preguntas, posa con la mejor moda masculina. Si te gustan sus looks... te contamos dónde puedes encontrarlos.

Ana Ruiz

El colaborador, con traje de Mirto, 545 € ; camisa blanca, de Mirto, 110 € y zapatos de Hackett COMPRAR.

Ana Ruiz

Con abrigo jaspeado de Tony Morato, 279 € ; jersey de Antony Morato, 89 € ; pantalón cargo de Mirto, 99 € y botas Martinelli, 110 € .

Ana Ruiz

Pipi lleva camisa de Mirto COMPRAR; jersey de American Vintage, 195 € COMPRAR; pantalón de Mirto, 110 € ; camiseta de Cortefiel, 19,99 € .

Ana Ruiz

El periodista, con levita de Zara, 129 € ; camiseta de Zara, 19,95 € ; jeans de Zara, 39,95 € ; botas de Doctor Martens, 169 € y anillo de Uno de 50, 79 € .

Ana Ruiz

ipi, con jersey de punto grueso, de Zara, 69,95 € ; camisa de Mirto, 110 € ; jeans de Guess, 99 € y zapatillas deportivas de Gucci (c.p.v)

Sus secretos de belleza, al descubierto

Ana Ruiz

¿Baño o ducha? Ducha siempre.

El perfume que nunca me falta es… Solo, de Loewe.

No puedo pasar sin comer… Dos huevos fritos.

La prenda imprescindible en mi armario. Siempre tengo una camisa y un pantalón vaquero.

Gimnasio, ¿sí o no? Pues la verdad es que no mucho. Me gusta el ejercicio aeróbico. Salir a andar, hacer footing, jugar al fútbol…

Cirugía estética, ¿sí o no? Todo lo que sea mejorar, "pa´lante".

Me he retocado... Me he hecho un Lipo vaser y ahora quiero hacerme el cuello.

Cuido la alimentación... Bueno, lo soluciono todo haciéndome dos huevos fritos.

Pipi Estrada, sus productos de belleza favoritos Base de maquillaje L'Oreal Paris amazon.es 16,65 € 10,00 € (40% de descuento) Comprar Laca fijación fuerte Sebastian amazon.es 20,71 € 15,90 € (23% de descuento) Comprar Corrector alta cobertura DIOR elcorteingles.es 30,00 € Comprar Spray de brillo WELLA PROFESSIONALS amazon.es 13,53 € Comprar

Pipi Estrada con el equipo de Diez Minutos

Ana Ruiz

Texto: Susana Jurado. Fotos: Ana Ruiz. Ayudante de fotografía: Sara Guillén. Estilismo: Isabel Dorado. Maquillaje y peluquería: Jesús Gómez para Alberto Dugarte Institute.