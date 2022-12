Pastora Soler se convierte en modelo por un día y posa con la moda más 'fashion' para DIEZ MINUTOS. La artista protagoniza esta sesión de fotos en la que también nos habló del momento maravilloso en el que se encuentra. "Mi prioridad es mi familia, eso marca todo lo demás", nos confiesa. Si en los escenarios lo da todo, delante de nuestras cámaras también lo hizo, posando como una auténtica top con los estilismos que había preparado para ella nuestra estilista, María Álvarez.

Un traje negro, ideal para esa ocasión especial; un traje de chaqueta bicolor, efecto 'color block'; dos vestidos sencillos y elegantes; y un look con el que demuestra que los vaqueros combinan de maravilla con una chaqueta tipo 'tweed'. Te contamos dónde encontrar las prendas y los complementos que luce Pastora Soler.

Fernando Roi

La artista luce una chaqueta de punto con ribetes de Extreme Collection, 259 € COMPRAR; vaquero de pata de elefante de Alba Conde, 132 € COMPRAR; y salones labrados de Magrit, 360€ COMPRAR.

Fernando Roi

Pastora, muy guapa con un vestido con lazada de Panambi, 275 € COMPRAR; y botas de ante de Zara, 169 € .

Fernando Roi

Pastora luce un esmoquin con adorno de plumas de Cocoa, 700 € COMPRAR; y zapatos blancos de Magrit, 310 € COMPRAR.

Fernando Roi

La cantante lleva un vestido blanco de punto evasé de Zara, 69,95 € ; collar de Panambi con piedra, 50€ COMPRAR; y botas de ante de Pedro Miralles, 139 € COMPRAR.

Fernando Roi

La sevillana, con traje de chaqueta morado y pantalón rosa de Cocoa, 450 € COMPRAR; brazalete de See You (C.P.V); y zapatos de Magrit, 290 € COMPRAR.

Cita en... Hotel InterContinental

La producción de Pastora Soler tuvo lugar en el precioso hotel InterContinental, en pleno corazón de Madrid. Si quieres descubrir este establecimiento, te recomendamos que te animes a probar su fabuloso Brunch de los domingos, con más de 200 referencias de la mejor gastronomía. Para disfrutar de la mejor de las mesas.

Cedida Hotel Intercontinental

Sus secretos de belleza

Fernando Roi

Soy coqueta... Tengo mi rutina de belleza, siempre me he cuidado mucho la piel. También me encanta maquillarme y en los conciertos, si no está mi Javier Reyes, me maquillo yo. Es algo con lo que disfruto.

Me gusta mucho el deporte... Me ayuda mentalmente. Si no estoy de viaje sí que tengo mi gimnasio y mis máquinas.

Cuido bastante mi alimentación... Pero suele ser de lunes a viernes. Me encanta también tomarme mi cervecita o salir con mi marido a cenar cuando coincidimos. Yo soy mucho de guiso y mi madre también me manda tuppers.

Pastora Soler, sus productos de belleza favoritos Pre-Champú Rene Furterer amazon.es 40,90 € Comprar Champú revitalizante René Furterer amazon.es 9,75 € Comprar Mascarilla desenredante Rene Furterer amazon.es 34,05 € 29,75 € (13% de descuento) Comprar Tratamiento capilar Rene Furterer amazon.es 57,08 € Comprar

Pastora Soler con el equipo de Diez Minutos

Fernando Roi

Texto: María Larrocha. Fotos: Fernando Roi. Ayudante de foto: Idoia Vitas. Estilismo: María Álvarez. Maquillaje y peluquería: Javier Reyes para René Furterer. Agradecimientos: . Paseo de la Castellana, 49. Teléfono: 917 007 300.