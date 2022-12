A falta de tan solo unas horas para las Campanas, Anne Igartiburu ha anunciado que volverá a presentarlas. La presentadora vasca despedirá el año junto a Ibai Llano y Ramón García desde la Puerta del Sol, pero no lo hará en TVE como lo venía haciendo 17 años, sino que será en Twitch donde Anne de la bienvenida al año nuevo con el que fuera su compañero de las Campanadas durante tantos años y que ahora se volverá a convertirse en su pareja televisiva. Un sueño que ha hecho realidad el streamer más conocido de nuestro país.

Y es que el día que RTVE anunció que Anne Igartiburu no iba a estar por primera vez en 17 años presentando las Campanadas, miles de tuiteros hicieron una petición a Ibai Llanos: que volviera a juntar en su canal de Twitch a Anne Igartiburu y Ramón García para que dieran las Campanadas. Y así lo ha hecho el joven que anunciaba la noticia unas horas antes de acabar el año.

Anne Igartiburu estará en mi canal de Twitch dando las campanadas.



Es un auténtico placer contar con ella para el último stream del año.



Nos vemos mañana a las 21:30! pic.twitter.com/zHFVje5vBW — Ibai (@IbaiLlanos) December 30, 2022

Una decisión que tomaba Anne Igartiburu hace menos de 24 horas. Tal y como ha contado Alejandro de Miguel a Diez Minutos, la presentadora vasca llamó ayer al diseñador para pedirle un vestido para las Campanadas. El diseñador ha tenido menos de 24 horas para diseñarlo y confeccionarlo desde cero. Alejandro de Miguel ha contado para ello con 20 costureras y esta misma mañana Anne Igartiburu lo recogía personalmente en el Atelier para los últimos retoques. Un vestido del que conoceremos todos los detalles mañana cuando Anne vuelva a despedir el año desde el balcón de la puerta del sol y con el que seguro que no nos decepcionará.

Esta será la primera vez que Anne no confíe en su diseñador de cabecera Lorenzo Caprile y apueste por el diseñador que tan de moda está entre nuestras famosas y en el que el año pasado confío Ana Obregón para su vestido de las Campanadas más amargas tras la pérdida de su hijo Aless Lequio.