Ya solo queda un día para despedir el año 2022 y aún la crónica de actualidad nos sigue dando sorpresas. Con toda la parrilla televisiva cerrada, descubrimos que Anne Igartiburu se quedaba fuera de las previsiones de La1 cuando la cadena pública anunciaba que serían Los Morancos los compañeros de Ana Obregón este año. Una noticia que dejaba sorprendidos a todos y sobre la que ella misma comentaba a través de su Instagram: "Hace muchos años que no estoy, entre TVE que han sido 17 años consecutivos y tres de autonómicas, pues chica... ya está, ¿no? Fin de etapa, a otra cosa y ya está, así que genial también por ahí", aseguraba.

Ahora parece que Anne no se va a quedar fuera de esta celebración de Nochevieja y que, precisamente, acompañará a Ramontxu en la despedida del año 2022 quien volverá a repetir con Ibai Llanos en Twitch. "Fueron 2,3 millones de personas. Ganamos a Mediaset, fue muy fuerte, pero nosotros no vamos a competir con nadie", recordaba en esta entrevista el presentador.

Anne Igartiburu estará en mi canal de Twitch dando las campanadas.



Es un auténtico placer contar con ella para el último stream del año.



Nos vemos mañana a las 21:30! pic.twitter.com/zHFVje5vBW — Ibai (@IbaiLlanos) December 30, 2022

La noticia la ha hecho oficial el propio Ibai Llanos quien organiza su propia despedida del año por segunda vez. En esta ocasión, el galardonado como mejor streamer del año, estará acompañado por Ander Cortes, Cristinini y KNekro repasando los mejores momentos que ha dejado esta 2022 en todos los ámbitos durante las horas previas a las Campanadas.

Pero no será hasta las 23.30 horas que no llegará Ramón García -con su tradicional capa- y Anne Igartiburu. Un momento que todos estarán esperando para volver a ver a quienes fueron durante varias ediciones los rostros encargados de despedir el año en RTVE. Esta vuelta será justamente después de calentar motores y haberse tomado las preuvas desde el balcón del Ayuntamiento de Fuenlabrada.