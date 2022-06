Tras unos años alejados de los melodramas, Fernando Colunga y Ana Brenda Contreras vuelven a la pequeña pantalla como protagonistas de El Conde, la nueva versión que la cadena Telemundo prepara sobre El conde de Montrecristo, la clásica novela de Alejandro Dumas. El rodaje comenzó el 6 de junio en Ciudad de México y, aunque todavía no se sabe cuando se estrenará oficialmente, todo apunta a que podría ser a finales de 2022 o principios del 2023.

Esta conmovedora y cautivadora historia de misterio, amor y venganza está ambientada en los años 30 y cuenta la historia de Alejandro Gaitán (Fernando Colunga), una víctima inocente de una conspiración. Acusado y encarcelado por un doble homicidio que logra fugarse después de 17 años infernales de encierro.

Ya libre, Alejandro inicia un extraordinario viaje para limpiar su nombre, recuperando primero un tesoro secreto que le dejó su mentor en la prisión, un noble español. Al regresar a México con una gran riqueza y un título real, el Conde de Montenegro se entera de que el amor de su vida, a quien interpreta Ana Brenda Contreras, está ahora casada con su enemigo mortal, y parece haber formado parte del complot para encarcelarlo todos esos años.

Pese a que su alma y su corazón están casi destruidos por el pasado, el enigmático y apuesto conde se lanza a ejecutar un elaborado plan para vengarse de los responsables de su encarcelamiento, aunque para ello tenga que revelar su identidad.

Elenco de El conde

Además de su protagonistas, se ha confirmado que también formarán parte del reparto aclamados actores como Víctor González (Los ricos también lloran), Marjorie de Sousa (La desalmada), que encarnará a la villana de la historia, y Erika de la Rosa (Eva, la trailera).

Esta ficción supone el regreso de Ana Brenda Contreras a las telenovelas, a quien no vemos trabajar en este género desde su protagónico en Por amar sin ley (2018-2019), donde interpretó a la abogada Alejandra Ponce. Además, actualmente está rodando la película Toda la sangre, junto a Aarón Díaz, con quien no compartía créditos desde que actuaron juntos en el melodrama Teresa (2010) y en febrero de este año se estrenó como presentadora del concurso Tu cara me suena en su versión mexicana.

Por su parte, Fernando Colunga, uno de los galanes de más éxito de la historia, ha permanecido alejado de los focos desde su papel de Eladio en Pasión y Poder, donde compartió escenas con Jorge Salinas y Susana González. En febrero del 2022 se anunció su participación en la serie Historias de un clan, también de Telemundo, por lo que es posible que ambos rodajes terminen coincidiendo en el tiempo.

El conde se une a una larga lista de estrenos en Telemundo de cara a la próxima temporada, entre los que destacan la tercera temporada de La reina del sur y la octava de El señor de los cielos, con el regreso de Rafael Amaya como Aurelio Casillas. La cadena espera, con estos tres platos fuertes, reflotar sus audiencias.

