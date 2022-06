Ayer, en el capítulo 1239 de Servir y proteger, Julio toma una importante decisión respecto a Olga después de hablar con su padre. Hoy, Vega, que ha sido detenida por sus compañeros del cuerpo, se niega a confesar y es puesta en libertad a la espera de juicio. La inspectora teme por un lado las represalias de la justicia y, por el otro, que Víctor cumpla su amenaza de silenciarla para siempre si se atreve a abrir la boca y contar algo acerca de sus negocios.

Por otro lado, Durán, cuya inocencia ha quedado probada, y Carol pasan la noche juntos. Al día siguiente, la pareja, que tiene muchas cosas de las que hablar respecto a su relación, se marchan a trabajar. Félix se reincorpora a su puesto para alegría de sus compañeros, quienes le reciben con gran efusividad. Sobre todo, Miralles, que está muy contenta de tenerlo de vuelta.

Néstor y Lidia se hacen cargo de un nuevo caso

Cerca de allí y tras una larga charla sobre su repentina ruptura, Olga y Julio se reconcilian y deciden casarse. Los enamorados tienen por delante la complicada labor de contarles a sus respectivos padres sus planes de boda. ¿Cómo se tomarán la noticia del próximo enlace? Mientras tanto, Quintero pone todo de su parte para recuperar al relación con su hijo.

En comisaría, Néstor y Lidia se encargan de la agresión a Paolo, un gigoló. Este nuevo caso trae de cabeza al par de policías y requieren la ayuda de Hanna para llegar a buen puerto. A su vez, Víctor interfiere en un negocio de Quintero con la idea de destruir parte del capital de su gran rival, pero puede que todo se vuelva contra él.

