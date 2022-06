Ayer, en Servir y proteger, Olga y Julio toman la decisión de casarse. Hoy el caso de Paolo continúa y llega a oídos de Hanna. La joven intenta convencer al gigoló de que abandone de una vez por todas la prostitución: “Es el primer paso que tienes que dar para cambiar de vida”. Por otro lado, Lidia confiesa a Néstor que le gustaría vivir con Hanna, pero todavía no ha encontrado el momento de decírselo.

En comisaría, la policía sigue la pista de una compra de armas en la que Víctor podría estar implicado. Los agentes siguen adelante con las pesquisas y descubren una posible conexión entre el traficante y Salas. ¿Será este el fin del que era la mano derecha de Quintero? Mientras tanto, Durán y Carol tienen una conversación sobre sus sentimientos.

Durán y Carol se dan otra oportunidad

La pareja se confiesa el uno al otro que siguen amándose y deciden darse una nueva oportunidad. Los enamorados comunican a sus más allegados que han tomado la decisión de retomar su matrimonio. A su vez, Sheila se presenta al examen para obtener el carnet de ciclomotor y … ¡Aprueba! ¿Cómo le sentará esto a Espe?

Por otra parte, la futura e inminente boda de Julio y Olga comienza a traer cola. Gloria, la madre del novio y ex de Quintero, se presenta en Distrito Sur con la intención de asistir al enlace. Lo que la recién llegada no sospecha es que su presencia en el vecindario podría sacar a relucir varios secretos del pasado. Además, Quintero coloca un micrófono en la inmobiliaria con la intención de obtener las pruebas necesarias contra Salas y compañía.

