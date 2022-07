El capítulo de hoy de Servir y Proteger se centra en Hanna y el peso de su culpa. La joven ucraniana decidió, en el episodio de ayer de Servir y proteger, confesar a Lidia su pasado delictivo. Entre otras cosas, le habla de cómo formó parte del operativo que acabó, de una vez por todas, con el temido delincuente Vlado Kahn. Ahora que ya no guarda secretos con su novia, es momento de ajustar cuentas con las autoridades.

Tras mucho pensarlo, Hanna toma la decisión de entregarse a la policía y pagar así por los delitos cometidos. Ante Miralles y varios oficiales, confiesa en la sala de interrogatorios todas las “irregularidades” que cometió cuando aún creía que el fin sí justificaba los medios. Pero si creía que iba a estar sola en esto, se equivoca.

¿Se redimirá Fernando o seguirá como siempre?

Quintero también toma la decisión de presentarse en comisaría y revelar, una por una, todas las fechorías cometidas. Parece que haber visto a Alicia durante su corto estado de coma le ha hecho ver la luz y ahora quiere redimir. ¿Lo logrará o seguirá siendo el mismo Fernando de siempre? Todo hace pensar que Julio sí cree esta vez en el cambio de su padre.

La confesión de Hanna no solo trae problemas para ella, sino también para Lidia por el simple hecho de ser su pareja. La oficial de policía recibe la noticia de que será investigada por Régimen Disciplinario para dilucidar si ocultó los crímenes de su pareja o, según ella cuenta, es cierto que no estaba al tanto de lo que pasaba a su alrededor. ¿Será este el fin de su trayectoria en el cuerpo?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io